El gobierno analiza propuestas salariales con eje en el equilibrio fiscal

El secretario de Hacienda, Gerardo Torrent indicó que una de las opciones es “hacer hincapié en los salarios que menos perciben”. Por su parte los sindicatos piden que se aplique la cláusula gatillo.

Mañana y el viernes a las 10.00, el gobierno se sentará nuevamente en paritarias con los gremios docentes y estatales, después de jornadas de protestas de los trabajadores. Frente a este escenario, el secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent explicó a Zonda TV que lo primordial es que “el equilibrio fiscal se debe seguir manteniendo y el acuerdo al que lleguemos se pueda seguir manteniendo. No buscamos realizar promesas que después a la hora de llevarlas a la practica no las podamos cumplir”.

Sobre los pedidos de los gremios, Torrent explicó que “sabemos que uno de los pedidos será el adelantamiento de los tramos que preve el acuerdo original”. “De allí analizar este acuerdo original como queda para el segundo semestre que seguramente se va a ver modificado o alterado teniendo en cuenta la inflación”, añadió.

En cuanto a lo que el gobierno va a ofrecer a los gremios, el funcionario dijo que “estamos trabajando en distintas alternativas y que tienen que ver con hacer hincapié en los salarios que menos perciben”. Pero insistió en que “tenemos que ser muy prudentes y responsables porque tenemos un presupuesto que es finito que no es flexible. Debemos saber administrarlo. Nuestro limitante es el recurso que ingreso ya sea por coparticipación de impuestos o recaudación provincial lo que nos permite abonar los sueldos en tiempo y forma”.

Torrent ratificó en torno al equilibrio fiscal que “no queremos que eso se vea amenazado”

El secretario de Hacienda habló también de la posibilidad de más medidas de fuerza de los docentes autoconvocados y recalcó que “se van a agotar las vías del diálogo para después poder decir que se no se llega a un acuerdo y realizar una medida de fuerza”.

Y descartó que de la reunión paritaria vayan a participar los docentes autoconvocados.

“Nosotros debemos ser respetuosos de las leyes y la paritaria se realiza con representantes de los gremios que son parte de paritarias”, agregó.

UPCN pide cláusula gatillo y echar mano al fondo anticíclico

El secretario gremial de UPCN, Enrique Funes, refirió que hace tiempo solicitaron la reapertura de las paritarias para actualizar el salario “porque el 20% que se acordó en las paritarias de marzo ya fue superado por la inflación que en junio seguramente va a ser mayor al 30%. En principio la idea es adelantar el 5% de julio a junio para llegar al 30%”, aseguró.

Funes expresó que se buscará una mejora que se extienda al resto de los meses del año “porque si la inflación va a seguir en el orden del 6% siempre va a ser insuficiente”, por lo que señaló que solicitarán se aplique la cláusula gatillo.

Funes fue más allá al indicar que “se va presentando el momento de usar el Fondo Anticíclico porque para eso se creó y pienso que no va afectar en nada al equilibrio económico de la provincia”.

El integrante del gremio que cuenta con unos 24.000 afiliados y dentro de ellos a muchos docentes, afirmó que “las negociaciones duran dos o tres reuniones. Si el acuerdo sale antes del 15 de junio no habrá problemas porque tendremos tiempo de incluirlo en las planillas de pago”, confió. Agregó que “el gobernador a manifestado el deseo que los sueldos estén por encima de la inflación, pero a veces eso queda nada más que en la buena voluntad” y reflexionó: “para ir adelante de algo primero lo tenemos que alcanzar y estamos muy atrasados respecto de la inflación”, concluyó.

UDA dice que el docente con un solo cargo no llega a la canasta básica

Roberto Rosa, secretario General de UDA, aseguró que en la reunión paritaria de mañana a las 9 tienen planteos para realizar pero antes escucharán la propuesta de los funcionarios del ministerio de Hacienda. “Vamos a escuchar al gobierno y después discutir el tema con los delegados escolares”, anticipó.

“Hablar de que el salario supere la inflación no alcanza porque el valor del docente que tiene un sólo cargo de 15 horas cátedras se va alejando de la canasta básica”, adujo. Explicó que “en este momento el docente que recién se inicia en el cargo de maestro cobra $53.000”. Por lo que reflexionó que “un aumento por encima de la inflación tampoco alcanza y tampoco la cláusula gatillo”.

Reveló que en las reuniones anteriores “ya veníamos pidiendo que se adelantaran los tramos, que el 5% de julio pasara al 1 de junio y el 10% de octubre al 1 de julio y discutiéramos, ya no una actualización del 45% sino una anual del 75%, para agregar otro tramo del 30%.”

Posteriormente analizó que “el cuello de botella se produce en aquel que tiene un sólo cargo y está por debajo de la canasta básica que son $92.000”.

Por eso aseguró que “ahora hay que esperar para ver que ofrece el gobierno el jueves y en función de eso tenemos planteos para hacer” y especuló con que seguramente el acuerdo llegará después de dos o tres reuniones.

HOY COBRAN TODOS LOS ESTATALES

Hoy estarán acreditados los sueldos de mayo de todos los estatales, sin distinción de grupos por finalización de DNI.

Los salarios de mayo incluyen el 5% de aumento correspondiente al segundo tramo del acuerdo salarial, que completa el 25% de aumento en lo que va del año.