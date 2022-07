El Gobernador puso un hombre de su confianza en el directorio del Banco SJ

Determinó el reemplazo de Franco Aranda, quien se desempeñaba en esa función, por Andrés Díaz Cano, exministro de la Producción.

El gobernador Sergio Uñac decidió la baja de Franco Aranda como director titular del Banco San Juan, el agente financiero de la provincia donde el Estado cuenta con una participación del 17% y por lo tanto debe designar a un director síndico.

Esa designación recayó en un hombre de gran confianza del gobernador como es Andrés Díaz Cano, integrante hasta diciembre pasado de su gabinete de ministros.

Aranda aseguró a Zonda Diario que los motivos de su despido “evidentemente se debe a que ha caído mal una entrevista en la que exprese que el gobernador no dijo que irá por la reelección, pero que la militancia y algunos funcionarios lo andaban diciendo. Yo dije que habría que ver que dice la constitución porque en la oposición ya anticiparon que lo van a judicializar y por lo tanto habría que ver si Uñac está dispuesto a someterse al desgaste judicial. Y evidentemente esa interpretación ha generado intolerancia y ha motivado la represalia de que me echen del banco”, afirmó.

El exintendente de La Capital recordó haber sufrido “fuertes operaciones como los cuestionamientos por la remodelación de la peatonal”, pero que es un tema superado y va a seguir trabajando en política.

Acerca de si pudo también haber influido en la decisión de pedirle el cese en sus funciones en el banco el hecho de que es el encargado de armar en San Juan el Frente Renovador, el espacio político liderado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, consideró que “no debería influir en todo esto porque el Frente Renovador forma parte del Frente de Todos y yo siempre he sido claro en que nuestra idea es trabajar fuertemente en la política para seguir fortaleciendo el Frente de Todos, pero ahora también me pregunto si no será eso lo que molesta”.

Franco Aranda ocupó el cargo de director titular del Banco San Juan desde enero de 2020, luego de perder las elecciones en La Capital frente a Emilio Baistrochi.

Díaz Cano fue ministro de la Producción desde que Uñac llegó a la gobernación en 2015 y se mantuvo hasta diciembre pasado cuando fue suplantado por Ariel Lucero. Incluso, fue su funcionario en la intendencia de Pocito.