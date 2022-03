El gesto de un nene sanjuanino que ayudó a su compañero que tiene autismo

El gesto de un nene sanjuanino se volvió viral en las redes y conmovió a todos.

Camilo Luna y Jerónimo Arbanas Espinoza son dos compañeritos del Colegio Don Bosco de Capital. La actitud de uno de estos chicos para ayudar al otro se viralizó en las redes sociales y conmueve a los sanjuaninos.

Camilo, padece de autismo y asperger y Jerónimo lo ayudó a sobrellevar el estímulo del ruido. La fotografía fue publicada por la mamá del segundo pequeño, con un emotivo mensaje.

“No quiero dejar de compartir este gesto, simplemente porque considero que de esto se trata estar vivos#, sostuvo la mamá de Camilo, Natacha Coria. “Este pequeño (Jerónimo) que ayuda a mi Camilo a sobrellevar el #estimulo del ruido durante la hora de clase; no tuvo prejuicio ni espera en accionar en favor, no crítica ni se desentiende de la necesidad del que tiene a su lado”, contó agradecida.

“Sencillamente y con un gesto puro, ha colaborado para que su compañero pueda #escribir sin sentirse tan agobiado. Me pregunto, como no aprender de estos niños??? Diganme como???”, agregó en su posteo que no tardó en viralizarse por las redes.

“Aquí está el verdadero valor de la vida sin duda, acompañarnos, acompasarnos, ponernos en el lugar del otro #construyendo puentes para que todos podamos ser parte…

Repliquemos, compartamos, ayudemos, seamos mejores humanos cada día”, exclamó.

Al respecto, el papá de Camilo, Fabio Luna, dialogó con colegas de «Demasiad Información» y contó la situación de su pequeño hijo. «Es una condición de autismo y el Asperger lo diagnosticaron en diciembre», detalló. En ese marco, agregó que Camilo es sensible a los ruidos y los cambios, «pero siempre hay ángeles que se nos ponen en el camino», expresó agradecido.

También habló la mamá del héroe de esta historia, Jerónimo. Se trata de Gabriela Espinosa, quien describió a su hijo como muy abierto y compañero. «No me sorprendió la noticia», sostuvo.

«Cuando le pregunté, me dijo ‘los nenes hacen mucho ruido y él necesita concentrarse para hacer la tarea y por eso le tapo los oídos’», contó Gabriela.