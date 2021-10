El gesto de Antonela Roccuzzo con Wanda Nara

La esposa de Lio Messi tuvo una notoria actitud con la empresaria en pleno Dia de la Madre.

Atrás quedo el supuesto enfrentamiento entre ellas. En medio del escandalo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la esposa de Lio Messi, Antonela Roccuzzo, tuvo un notorio gesto con la empresaria que no pasó desapercibido.

En tiempos 2.0, un like/me gusta/corazón puede significar mucho. Esto sucedió este domingo 17 de octubre, cuando Antonela Rocuzzo tuvo un gesto con Wanda en medio del Dia de la madre y tras la confirmación de su separación con Icardi. “Feliz día a mi. Gracias por hacerme la mamá mas orgullosa del mundo. Son mi vida”, escribió la agente de fútbol, de 34 años de edad, junto a una antigua foto con sus cinco hijos.

Una lluvia de seguidores, entre ellos varios famosos, le brindaron su apoyo instantáneo a Wanda en el posteo que publicó. Pero hubo una persona que no pasó desapercibida: la esposa de Lionel Messi. Antonela Roccuzzo le puso un “corazón” a Wanda, dándole de esta manera su apoyo virtual ante la situación que atraviesa.

Que no se bancan, que Antonela ni la puede ni ver, que Wanda la ninguneo en un desfile de modas al pasarle por delante sin siquiera girar a mirarla. Se dicen infinitas cosas; sin embargo, ante la adversidad, la madre de Thiago, Mateo y Ciro Messi empatizó con la madre de Valentino, Constantino y Benedicto López, y Francesca e Isabella Icardi.