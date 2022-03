El G7 y la UE aplicarán nuevas sanciones si Rusia no detiene la invasión. “Estamos listos para tomar nuevas y severas medidas si Putin no detiene y revierte la guerra que ha comenzado”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitió un nuevo comunicado frente a la posición de la mancomunidad frente a los graves hechos que se presentan en territorio ucraniano por cuenta de la ocupación que, desde el pasado 24 de febrero, adelantan las tropas rusas.

En su pronunciamiento, Von der Leyen advirtió que la Unión Europea (UE) planea una nueva serie de sanciones económicas a Rusia so pena de que este país no retire sus tropas de territorio ucraniano, y ponga fin a tan ingente situación.

“Estamos listos para tomar nuevas y severas medidas si Putin no detiene y revierte la guerra que ha comenzado”, advirtió la alta diplomática tras un encuentro con el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken.

Las medidas anunciadas por la UE se sumarían a las impuestas en días pasados por la Organización Internacional, entre las que se comprendió la exclusión de bancos rusos del sistema interbancario Swift, así como la aprobación de un presupuesto destinado a la compra de armamento que sería entregado al Ejército de Ucrania.

EEUU aplaude a la UE

En respaldo a la advertencia elevada por Von der Leyen, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, advirtió la necesidad de que la Unión Europea mantenga la “presión” sobre Rusia, buscando que el Kremlin desista de sus planes en territorio ucraniano.

Aunque el diplomático calificó de “lamentable y trágico” lo que actualmente sucede en territorio ucraniano, advirtió que la situación actual puede extenderse por un largo periodo, razón por la cual las potencial del mundo no deben prescindir de seguir aplicando las sanciones a Rusia, hasta que se logre el ideal de paz.