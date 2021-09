El futuro llegó… y está acá

El programa Xports, que se emite por la pantalla de Zonda TV, juntó a cinco de las grandes promesas del deporte motor de dos ruedas de nuestra provincia. Mateo Bongiovanni, Juani Mora, Santino Sabattini, Facundo Mora y Vicente Canava disfrutan haciendo lo que los apasiona, pero también se preparan de manera intensa para lo que viene.

Son los pibes del futuro. Pero también del presente. El motociclismo sanjuanino parece vivir una explosión. No solo tuvo y tiene grandes exponentes, sino que lo que viene asoma en el horizonte con buena pinta.

El programa Xports del Zonda TV, que conduce Gabriel Torres, juntó a 5 de las jóvenes promesas sanjuaninas del motociclismo. Sin siquiera llegar a la mayoría de edad, todos ya han hecho los primeros kilómetros en este deporte con resultados satisfactorios.

Además, algunos también han cruzado los límites locales para competir a nivel nacional e incluso, internacional.

El primero en hablar fue Mateo Bongiovanni, quien a los 15 años está corriendo en el Superbike de Brasil, en la categoría Ninja 400. “Estoy sumando experiencia de a poco y tirando para adelante. Con el trabajo que estoy haciendo día a día veo que vamos mejorando, y esa es la idea para crecer lo más que pueda y estar preparado para correr en otra categoría”, dice el Pelu.

Luego fue el turno de Juan Elías Mora, que a los 12 años acelera sin miedo en el Campeonato Sanjuanino de Velocidad y en el Superbike Argentino. “Vengo adaptándome de a poco. Muy contento con lo que venimos haciendo, como el P8 de la última carrera. Peleamos desde atrás, en la última curva se me rompió la cadena y pude llegar con el envión”, declara el Juani, como le dicen todos

Su hermano Facundo, con 16 años, tiene más experiencia y un sueño para el que se prepara día a día: ser piloto profesional. “Estoy compitiendo en la categoría más competitiva, donde hay más motos. Tiene mucho nivel y proyección a futuro”, opina refiriéndose a la Yamalube R3 Cup, donde compite en el Brasilero de Velocidad.

Santino Sabattini no se queda atrás, y con 14 años ya siente la pasión por las motos heredada de su padre y abuelo. Participa del Campeonato Argentino de Velocidad y comanda su categoría, por lo que defenderá la punta en el Villicum en unos días. “Estamos esperando con muchas ansias la fecha del Superbike Argentino que se correrá en San Juan”, acota.

Por último, Vicente Canava también reflejó su pasión por las motos, aunque en su caso por el enduro, ya que corre en ASER Kids. “En el Desafío de la Difunta Correa me fue bien. Tengo que seguir practicando para conseguir un buen resultado en la próxima carrera”, expresa.

Con el apoyo de sus papás, apasionados y actores protagónicos en este mundo de las motos, más las ganas y el sacrificio que le ponen los chicos, poco a poco van escribiendo su futuro, el que claramente se vislumbra estará ligado al motociclismo. Hay pasta de campeón, para eso trabajan.

LAS VOCES DEL FUTURO:

MATEO PELU BONGIOVANI (Superbike Brasil): “Estoy sumando experiencia, siempre hay un periodo de adaptación a cada moto, hay que descubrir muchos puntos”.

JUAN ELÍAS MORA (Superbike Argentino): “Estoy dando todo, aprendiendo y preparándome para lo que viene. Quiero dar siempre lo mejor de mí”.

SANTINO SABATTINI (Superbike Argentino): “Estamos con expectativa y entrenando mucho para seguir en lo más alto del campeonato”.

FACUNDO MORA (Superbike Brasil): “Cada vez me siento mejor arriba de la moto, con mejor técnica. Estoy feliz y veo que estoy progresando”.

VICENTE CANAVA (Enduro): “Esta es una pasión que me gusta mucho. Me está yendo bien y quiero seguir entrenando y aprendiendo”.