El folklore como terapia para vencer cualquier barrera

A los 41 años, María Del Valle Agüero Argüello decidió volver a empezar y cumplir su sueño: enseñar bailoterapia para la tercera edad y folklore a chicos con alguna discapacidad. Enterate cómo sumarte en esta nota.

María Del Valle Agüero Argüello decidió volver a empezar con 41 años. Luego de mucho tiempo sin un trabajo estable, hace unos meses ganó un dinero que le permitió realizar el profesorado en danzas folklóricas. Una amiga le ofreció dar clases en su salón y se decidió del todo a cumplir su sueño: enseñar bailoterapia para la tercera edad y folklore para chicos con alguna discapacidad.

“Al momento de tener que enseñar hice prácticas con chicos que necesitaban maestras DAI, ahora retomo sabiendo bailar folklore y también siendo instructora de entrenamiento funcional y de musculación”, cuenta orgullosa.

La idea es bastante motivadora. Por eso decidió difundirlo. “Hace dos años dejé de estudiar el profesorado de Nivel Inicial y la carrera de Periodismo por razones económicas. La cuestión económica siempre ha sido difícil para mí pero las vueltas de la vida me han llevado a ser instructora”.

María agrega que el año pasado se propuso estudiar Ilustración ya que siempre le gustó pero la carrera se cerró por la pandemia. “Tenía profesores de fuera de la provincia y no podían dar la clase. Estaba mal porque no tenía trabajo hasta que surgió lo del instructorado. Tuve aliento por parte de los profesores, veía que otros compañeros iban dejando y yo seguí adelante. Hace poco me entregaron el certificado”, destaca.

“Al momento de enseñar folklore y bailoterapia, necesito que el alumno perciba la calidad que consiste en comprender al momento de dar la clase que cada persona es distinta, sean sanos, ancianos, con capacidades distintas, todos tenemos diferentes formas y tiempos de captar la información. En definitiva, la idea es ir a su tiempo”, expresa, a la vez que invita a quien quiera sumarse a sus clases.

Para agendar

Hoy comienzan las clases de bailoterapia para adultos mayores (lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 hs) y terapia folklórica para personas con discapacidad, los viernes de 15 a 17 hs. Ambas se llevarán a cabo en Peatonal Rivadavia 229 este, primer piso, depto 4. Contacto: 2644002124.