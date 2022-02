El fogoso comentario de Benjamín Vicuña a Eli Sulichin. El actor chileno respondió a una publicación de su flamante pareja. Hasta uno de sus hijos reaccionó al picante comentario.

Luego de anunciar su separación de La China Suárez, tras cinco años de relación y dos hijos en común, Benjamín Vicuña volvió a apostar al amor. La persona elegida para compartir esta nueva etapa de su vida es Eli Sulichin.

La flamante pareja se conoció en la fiesta de bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, en noviembre del año pasado. Desde entonces, comenzaron una relación en secreto y desde hace varias semanas ya se muestran en público, hasta pasaron vacaciones juntos en Punta del Este.

Ahora, el actor volvió a demostrar lo enamorado que está. Fue en Instagram, donde publicó un fogoso comentario para su novia. “Un Campari, por favor”, pidió la rubia. A lo que Vicuña respondió: “Te hago lo que quieras”.

Las repercusiones por la respuesta del actor no se hicieron esperar. Incluso, uno de sus hijos, Bautista , expresó: “Uff”, sumando un emoji de fuego.

Recordemos que la novia de Vicuña fue noticia hace unos días por una grave denuncia en su contra por parte de una exempleada.

Fue la panelista Débora D’Amato quien calificó a Sulichin como “la nueva malvada de la farándula”. “Si escuchan que una persona tiene desprecio, discriminación e insultos, ¿es malvada o no?”, anticipó la panelista de A la tarde.

“La denunciante es una mujer que trabajó unos años en su casa, que tiene el día a día, que conoce la intimidad y terminó su vínculo laboral no de buena manera. Aún no se acercó a la justicia. No cobró su sueldo y vio determinadas cuestiones que la llevaron a dar un paso al costado”, detalló.

“Años de trabajo en negro, violencia intrafamiliar, desprecio, discriminación, insultos. La denunciada por esta empleada es Eli Sulichin. Ángela Olareaga hace su descargo público y anticipa que todo va a la justicia”, finalizó D’Amato sobre el escándalo que rodea a la novia de Vicuña.