El Flaco puso en marcha su sexto ciclo

Es un viejo conocido. Desamparados ya es una parte importante para la vida de Ricardo Horacio Dillon. Y también viceversa, yaa que con este entrenador, la institución logró dos ascensos en este siglo.

Después de llegar a un acuerdo el jueves por la tarde, el viernes pusieron manos a la obra. Tempranito comenzó la primera práctica del entrenador Dillon, en cancha de Trinidad, donde se puso en marcha el sexto ciclo de este DT en la institución.

“Les dije que no vamos a hablar de lo que pasó, nos enfocaremos en lo que viene, vamos a hacer hincapié en fortalecer el grupo. Los que se tienen que ayudar y van a salir adelante son los jugadores, los técnicos no juegan. Ellos ayudan, organizan, mentalizan, pero los futbolistas deciden en la cancha”, comenzó diciendo Dillon tras el primer contacto con el plantel.

“Lo primero es sacarle presión a los jugadores, conversar mucho, entender que estamos en una situación difícil, pero no lejos. Uno sabe lo que siente el jugador en este momento, que el esfuerzo lo hacen pero los resultados no se dan. Es muy importante lo que hicieron el último partido, que lo levantaron tras ir perdiendo 2-0. Eso les demuestra que cuando tienen amor propio lo pueden hacer. Hay que aferrarse a lo positivo”, agregó el Flaco.

Lo cierto es que el debut oficial será este domingo a las 11.00, cuando Desamparados reciba a Liniers en el Bicentenario.

Los hinchas están preocupados por la situación en la tabla, y para ellos también hubo un mensaje del nuevo DT: “Uno entiende al hincha pero la realidad es esta, hoy nos toca estar peleando abajo. Estar en zona de descenso hace que se pelee día a día, punto a punto”.