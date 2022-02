El fiscal dijo que adulteraron “intencionalmente” la cocaína

Marcelo Lapargo, quien tiene a cargo la causa, sostuvo que no hay errores en el proceso del material. Aclaró que se desconoce todavía con qué sustancia fue modificada la droga.

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, sostuvo este miércoles que la cocaína que produjo la muerte de al menos 17 personas fue adulterada “intencionalmente” porque “no parece ser un error en el procesamiento del material”.

“Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía las pericias no están”, remarcó quien lleva la investigación del caso.

A su vez, explicó que todavía “no hay autopsias terminadas”, que las causas de las muertes de las víctimas fueron “intoxicaciones muy severas”, que parecen ser “veneno”.

“Tenemos un testimonio de una persona que estaba en un grupo consumiendo que dijo que él consumió una cantidad pequeña, se sintió mal y no consumió más. Que con él había otras personas que siguieron consumiendo y fallecieron tres de ellos”, agregó en declaraciones al canal TN.

El fiscal alertó que es un “hecho gravísimo” para la salud pública y que la investigación que lleva adelante es “muy particular” porque nunca antes ocurrió en la Argentina.

Lapargo aclaró que todavía se desconoce con qué sustancia fue modificada la droga porque faltan los resultados de la “pericia toxicológica”.

“En nuestro medio esto no sucedió nunca. Es conjetural pensar que es un ajuste narco. Esto es excepcional, no sucede habitualmente como para comparar con otro caso y que yo diga que esto es lo que pasa en un ajuste entre bandas, porque no tenemos antecedentes”, señaló.

Y agregó: “Si la situación ha escalado y ha cambiado la naturaleza al punto de que esto llegue a ser algo que tengamos habitualmente, espero no verlo jamás”.

También aseguró que “la urgencia es retirar del mercado el veneno” y que “no se siga vendiendo”.

“Hay que poner en conocimiento a la población. Hoy debe haber mucha gente que tenga una bolista y que pensaba consumirla en las próximas horas y la cantidad de internados nos hacer ver que lo más importante es frenar este proceso, este riesgo altísimo”, finalizó.