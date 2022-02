El fin de semana vuelve a rodar la pelota en SJ

Después de tantas idas y vueltas, este fin de semana dará comienzo el certamen doméstico de Primera División.

En la reunión del martes por la noche, el Consejo de la Liga Sanjuanina de Fútbol le puso fin al misterio. Este fin de semana comenzará el torneo doméstico de Invierno, solo en Primera división.

El inicio se demoraba porque estaba inconcluso el segundo ascenso de la B.

Sarmiento ganó la final en la cancha pero Centenario Olímpico, el otro finalista, reclamó los puntos por la mala inclusión de varios jugadores.

Primero fue al Tribunal de la Liga, que falló a favor de los zondinos. Tras esa negativa fue hasta el Tribunal del Consejo Federal, que rechazo la protesta y ratificó el ascenso zondino.

Con el segundo ascenso resuelto, la Liga solo tuvo que poner la fecha de inicio. El campeonato arrancará este sábado, continuará el domingo y culminará el miércoles, quedando postergado Del Bono-Sarmiento.

PRIMERA B LOCAL

Por otro lado la Primera B todavía no tiene fecha de inicio.

Mientras tanto el fin de semana pasado comenzó el torneo de verano “Tomás Salinas” con la participación de seis equipos: Los Pumas, San Pedro, Defensores, Centenario Olímpico, San Agustín y Rivera.

Después de tantas idas y vueltas, por fin arranca el campeonato local.

EL PLAZO PARA LOS JUGADORES A PRÉSTAMO

Comunicado de la Liga: “Los jugadores de equipos afiliados a LSF que hubieran sido transferidos a préstamo a favor de clubes para la disputa la Copa de Campeones 2022 organizada por la Federación Sanjuanina de Futbol y cuya finalización del préstamo ya sea por eliminación del club donde militan o finalización del mencionado torneo, ocurra en fecha posterior al cierre del libro de pases establecido en el Reglamento del Torneo Oficial 2022 de la Liga Sanjuanina de Futbol, tendrá un plazo adicional a diez días para registrar su pase para otra institución de esta Liga, en el caso que su club de origen disponga no utilizar los servicios del mismo luego de su reincorporación”.

PRIMERA FECHA

Sábado 17 horas

Árbol Verde vs. Atenas, localía a definir en las próximas horas.

Rivadavia vs. J. Zondina

Colón vs. Unión de Villa Krause

San Lorenzo vs. Marquesado

Domingo 17 horas

Carpintería vs. 9 de Julio

Villa Obrera vs. Desamparados

Aberastain vs. Peñarol

Miércoles 17 horas

Trinidad vs. San Martín

Alianza vs. Juventud Unida

Suspendido

Sportivo Del Bono-Sarmiento