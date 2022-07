El EPRE dijo que Energía San Juan pide el 22% de aumento

La audiencia pública tendrá lugar a partir de las 9, para determinar los valores que regirán para el segundo semestre del año.

El presidente del Ente Provincia Regulador de la Electricidad, Ing. Oscar Trad anticipó a Diario Zonda que “existe un pedido de actualización tarifaria por parte de la empresa Energía San Juan SA del orden del 22%, para el segundo semestre, en la tarifa de distribución local. La exposición de la distribuidora será considerada en la audiencia de revisión del EPRE,desde las 9 horas, en el consejo Profesional de Ciencias Económicas y de manera virtual, a través de Zoom.

El presidente del organismo, Ing. Oscar Trad indicó que además “hay un análisis de la gente nuestra. Después de escuchar a las partes, se analizará el valor que corresponde del incremento de la tarifa local, en el componente de distribución”.

Aclaró que “esto es independiente de la otra parte que se está hablando ahora, que es la segmentación” y destacó que “los valores máximos del costo de distribución y costos comerciales, que se fijarán con posterioridad a esta audiencia, tendrán vigencia para el segundo semestre, a partir del 23 de julio próximo”.

El Ing. Trad, quien se abstuvo de emitir cualquier estimación sobre la readecuación tarifaria, dijo que “hay índices inflacionarios importantes y algunos reajustes que hay que hacer” y precisó que “lo único que puedo adelantar es que la distribuidora ha pedido un incremento del 22%”.

Remarcó que en el plazo estimado de una semana o 10 días, tras analizar los argumentos esgrimidos por las distintas partes, el organismo regulador emitirá la resolución respectiva, con el aumento definido, “pero hasta entonces, no podemos anticiparnos a dicho aumento”.

“NO HAY QUE DESESPERARSE” PARA LLENAR EL FORMULARIO

“Lo importante es que todos aquellos usuarios que tienen tarifa social, mantendrían ese subsidio”, aseguró el titular del EPRE luego de participar ayer de un encuentro con autoridades nacionales, junto a representantes de las demás provincias.

En dicha reunión, “se aclaró un poco más el panorama de la segmentación, pero no hay que desesperarse porque habrá tiempo para llenar el formulario que dispondrán los usuarios” para seguir gozando del subsidio.

Explicó que aún está pendiente la firma de un acuerdo, entre la provincia y la Nación para implementar la segmentación tarifaria que, en el caso de la energía eléctrica, alcanza solamente para el componente nacional de la factura, es decir generación y transporte pero excluye la distribución local.

El EPRE informó además que al encuadrarse automáticamente los suministros de “Tarifa Social” en “Nivel 2” mantienen los subsidios del Estado Nacional sin necesidad de trámite adicional, sin ser necesario llenar ningún formulario.

Indicó que solo tendrán reducciones de los subsidios nacionales en lo que resta del año “los suministros en ‘Nivel 1’ que incluye a los grupos familiares con ingresos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales definidas por el INDEC, es decir por encima de $ 348.868,93 mensuales.

Las reducciones del subsidio para los suministros dicho nivel, serán progresivas, no retroactivas, a partir de setiembre, con un impacto estimado no mayor al 30% de la factura mensual.

Progresivamente también se definirán aspectos puntuales para garantizar que no existan errores de exclusión injustificada de los subsidios nacionales, como se reclama por la eventual quita de subsidios, siendo cuestiones que se definirán en el Convenio a suscribir entre Nación y Provincia.

Trad estimó que podrían generarse algunos inconvenientes, con usuarios cuyos medidores “están a nombre de otros, o de una persona fallecida que son problemas que habrá que atender y el mecanismo se irá puliendo, a medida que vamos avanzando”.

“Se trata de no encuadran a gente que no corresponde, no quitarles el subsidio a los casos de tarifa social, aunque errores pueden pasar, pero se busca hacer algo gradual, no de golpe”, remarcó finalmente.

LA AUDIENCIA TAMBIÉN SERÁ EN MODO PRESENCIAL

La audiencia de revisión tarifaria, convocada por el EPRE se realizará hoy no solo de forma remota, sino también de modo presencial, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a partir de las 9 horas.

Así lo aclaró a Zonda Diario, el Ing. Oscar Trad al referirse a dicha instancia para la determinación de las nuevas tarifas de distribución de electricidad y costos comerciales, para el segundo semestre en SJ.

En principio, se informó que la audiencia se desarrollaría por medio de la plataforma “Zoom”, transmitida en vivo por streaming, mediante un link de acceso remitido por el E.P.R.E. a las partes acreditadas y a los expositores, pero luego se decidió que también el encuentro se lleve a cabo en forma presencial.

Además del link de acceso publicado en la página web del ente, www.epresanjuan.gob.ar, y en su Facebook oficial E.P.R.E. San Juan, se podrá participar de forma presencial en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Oscar Trad, (EPRE)

“Esto es independiente de la segmentación tarifaria que se está hablando ahora”.