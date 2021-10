El empleo se recupera, pero con trabajos informales

Nueve de cada diez empleos creados en el primer semestre del año correspondieron a trabajos informales o en negro, de acuerdo con datos del INDEC.



Según una medición correspondiente al segundo trimestre, este año se está recuperando el empleo, pero en un 95% correspondió a asalariados y cuentapropistas no registrados.

Sobre 2.955.000 puestos laborales recuperados en el último año, sólo 163.000 fueron de asalariados registrados.

Se estima que unos 8 millones de trabajadores en relación de dependencia o independientes se desempeñan en la informalidad.

El resto correspondió a asalariados no registrados (1.329.000) y cuentapropismo (1.463.000).

Esto sectores habían sido los más golpeados en el pico de la pandemia de coronavirus, cuando se aplicaron cuarentenas extendidas.

Según la estadística, el 40% de los puestos de trabajo de los asalariados del sector privado no están registrados.

Representan 4.492.000 trabajos informales, sobre un total de 11.405.000.

La estadística refleja que, además, hay otros 5.108.000 trabajadores por cuenta propia, que en un 70% no está registrado.

En el segundo trimestre de 2021 los puestos de trabajo totales aumentaron 17,2% respecto del mismo trimestre del 2020.

Los puestos de trabajo de los asalariados registrados aumentaron 1,6%; de los asalariados no registrados 42% y los no asalariados 40,1%.

En total hay unos 20.086.000 puestos laborales, que incluyen a 3,5 millones del sector público.

La informalidad volvió a los registros anteriores a la pandemia, sin ningún avance en la registración ante la Seguridad Social, a pesar de que hubo una fuerte caída de los salarios y del costo laboral.

El INDEC detectó un fuerte incremento del cuentapropismo, por la tercerización de actividades y la contratación a través del Monotributo.

El trabajo por cuenta propia tiene gran peso en el comercio, la construcción y la industria manufacturera.

Según el INDEC, los sectores con más trabajadores informales que formales son empleadas de casas particulares (873.000 sobre 1.378.000 puestos laborales); construcción -tiene más asalariados informales (542.000) que registrados (355.000)- y agricultura, con 345.000 registrados y 501.000 asalariados no registrados.