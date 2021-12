El empleo registrado supera el deterioro de la pandemia

La recuperación impulsada por los trabajadores por cuenta propia formales – monotributistas, autónomos y monotributistas sociales- muestra una mejora del1% con relación a 2019.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo registrado ya recuperó el deterioro ocasionado por la pandemia/cuarentena.

Exhibe una mejora del 1% con relación a diciembre de 2019 y volvió a niveles cercanos a los de 2018.

Durante septiembre, aumentó 3% interanual, lo que implica que el empleo registrado subió en más de 360 mil trabajadores respecto de septiembre de 2020, de acuerdo con un informe de la consultora Ecolatina.

Una inspección más detallada muestra que esta dinámica es impulsada por los trabajadores por cuenta propia formales – monotributistas, autónomos y monotributistas sociales- con un crecimiento del 4,2%.

También por asalariados del sector público, con un avance de 3,2%.

Estas modalidades son las que explican la totalidad la mejora del empleo formal en 2020-21: con relación a diciembre de 2019, aumentaron más de 5% y 3% respectivamente, más que compensando la caída de 1,5% en el empleo asalariado privado y de casas particulares.

San Juan, con +0,9% fue una de las provincias donde más creció el empleo formal en setiembre 2021.

Los asalariados del sector privado todavía están rezagados: si bien en septiembre crecieron 2,4% interanual (mejora que se corresponde con 140 mil puestos de trabajo más con relación a igual mes del año pasado), aún no recuperaron uno de cada tres puestos destruidos durante los primeros ocho meses de 2020.

En el primer caso, aumentaron 5,3% (100 mil empleos) en septiembre y ya recuperaron todo el terreno perdido durante los primeros ocho meses del 2020.

Por el contrario, los asalariados privados en sectores productores de Servicios aumentaron cerca de 1% (casi 40 mil empleos) y apenas recompusieron uno de cada tres puestos de trabajo perdidos en durante el período enero-agosto del año pasado.

La recuperación en el empleo formal en la industria -que representa más de la mitad de los empleos de estas ramas y 1 de cada 5 puestos de trabajos asalariados formales del sector privado- es el principal factor que explica este fenómeno.

Sin contabilizar este sector clave, todavía quedan por consolidarse 20 mil puestos de trabajo adicionales -concentrados en la construcción- para volver a los niveles del cierre de 2019.

Esto también se observa al analizar la dinámica de la actividad, ya que la industria opera más de 10% de la previa al cambio de gobierno, triplicando el dinamismo del resto de las ramas productoras de Bienes.

La tendencia de los últimos años fue la de un crecimiento del empleo registrado impulsado por el cuentapropismo formal mientras la de los asalariados públicos no se alteró, lo cual es indicativo de que “persiste la dificultad para generar empleo asalariado privado registrado”.

El empleo asalariado privado -que no sólo es el que cuenta con mayores protecciones laborales sino también el que en mayor medida es el que permite financiar el régimen previsional de reparto- continuó perdiendo participación en el total de trabajadores registrados: a fines de 2012 representaba 55% del total, a fines de 2015 un 52%, a fines de 2019 un 49% y a septiembre de este año, 48%.

Los que más crecieron

Los crecimientos más importantes del empleo registrado se verificaron en Catamarca (+2,0%), La Rioja (+1,1%), Rio Negro (+1,1%), Jujuy (+0,9%), San Juan (+0,9%), Misiones (+0,8%) y Tierra del Fuego (+0,7%).

Ámbito Público

El empleo asalariado público, por su parte, pasó de representar el 30% del empleo asalariado formal total en 2012 a 36% en la actualidad.

Según Ecolatina, la pregunta es si la creación de puestos de trabajo directos por parte del Estado es “genuina” -en el sentido que se incrementa la provisión de bienes y servicios por parte del sector público- o si constituye una de las formas más accesibles para buena parte de la sociedad de acceder al empleo registrado.

“La evidencia sugiere una constante absorción de trabajadores a lo largo de toda la última década: el 60% del aumento en el empleo registrado total en 2013-2021 es explicado por asalariados públicos (los asalariados privados registrados cayeron en el mismo lapso), dando alguna cuenta de que esta modalidad en parte mitigó los impactos que los ciclos económicos tuvieron en el mercado laboral”, indica el informe.

Para los próximos meses, la consultora prevé que el dinamismo del cuentapropismo y los asalariados públicos siga su curso, traccionando el empleo formal.

“Si bien esperamos que la industria opere con más vaivenes, no creemos que esta dinámica afecte su rol de creador de empleo, al menos durante los próximos meses”, indicó.