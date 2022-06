El emotivo homenaje artístico de Eduardo Tejada

El artista plástico sanjuanino, Eduardo Tejada, plasmó en una de sus obras, un emotivo homenaje a una mujer que falleció a causa de cáncer y emocionó a través de sus redes sociales.



“Marcelo Bravi me encargó la obra. Lo conocí en 2017 mientras trabajaba como Jefe de la X Agrupación San Juan de Gendarmería. Me hicieron saber que él quería obras de artistas sanjuaninos, estilo paisajes”, cuenta Eduardo.

“Me contactó a mediados de marzo de este año y me comentó con mucho dolor que se cumplía un año del fallecimiento de su esposa, Elsa Sartori y quería hacer un retrato en su honor. Ahí empezó un proceso de registro fotográfico, de ver diferentes fotos con varias luces, me mostró una imagen de su rostro y me gustó mucho por su gesto y su mirada al horizonte. Él había sacado la foto casi de manera accidental pero salió hermosa”, señala el artista.

“Me hizo evocar muchas sensaciones y empecé a trabajar en óleo sobre lienzo, primero con dibujo y luego con pintura en la composición, eligiendo temas como la centralización o la descentralización, la relación con el fondo, terminé con lo que se puede ver en las redes”, agrega Tejada.

“A ella le gustaba mucho la naturaleza por lo que el fondo era muy acorde y fue un aporte mío”, finaliza el artista.

Por su parte, así resume Bravi su historia de amor: “Nos conocimos en Jesús María, yo trabajaba como instructor en la escuela de suboficiales de Jesús María y ella era maestra de jardín de infantes. Luego de un año y medio, nos casamos y tuvimos tres hijos. Luego fui destinado a Buenos Aires, Concordia, Bariloche, El Bolsón, Río Cuarto, Formosa y San Juan, hasta que a ella se le detecta la enfermedad con metástasis avanzada. Luchamos contra ese mal durante unos dos años hasta el desenlace fatal”.