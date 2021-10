El dólar blue retrocede tras alcanzar su récord histórico

Tras alcanzar el viernes pasado el récord de $195, el dólar blue comenzó la semana con un leve recorte de $1,50 y operó a $193,5, pero las cotizaciones financieras volvieron a aumentar y la versión libre orilló los $200.

La situación en el mercado informal -una plaza que moviliza pocos volúmenes de dinero- tendió a mostrar leves síntomas de empezar a calmarse y en ese contexto la cotización perdió una parte de los $8,50 que avanzó durante la semana pasada.

El máximo de $195 lo había alcanzado por primera vez en 23 de octubre de 2020, casi exactamente un año después llegó al mismo nivel, en la previa de las elecciones legislativas que siempre recalientan el mercado financiero.

Con el valor actual, la brecha con el dólar mayorista se ubicó en torno al 94%.

A tal punto llegó la menor demanda de billetes, que el Banco Central comenzó la última semana de octubre con un nuevo saldo positivo por su intervención.

Según estimaciones privadas, la autoridad monetaria compró USD 25 millones, con lo que el acumulado de octubre supera ya los USD 530 millones y el monto de compras del año está en el orden de los USD 6.780 millones.

En la plaza minorista, según las cotizaciones publicadas por el Banco Central, el dólar cerró a $98,73 comprador y $105,04 vendedor, por lo que si se incluye la carga impositiva trepó a $173,31.

En el circuito mayorista, el billete norteamericano operó al cierre a $99,48 por unidad, nueve centavos arriba del cierre del viernes pasado.

El volumen operado en el segmento de contado se ubicó en USD 411,8 millones; en futuros MAE USD 75,1 y en el mercado de futuros Rofex USD 417 millones.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el dólar contado con liquidación subía 1,1%, a $181,25, con una brecha del 82,1% contra el mayorista.

Por su lado, la versión libre del contado con liquidación – aquel que se opera vía negociaciones bilaterales o a través de la venta de ADR- cotizaba en alza y se ubicaba por encima de los $200.

En la semana pasada, los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ingresos por USD 677,2 millones, el mejor registro desde la semana que finalizó el 13 de agosto de este año. .

Durante el último fin de semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán aseguró que «no va a haber devaluación» tras las elecciones legislativas.

Además, que señaló que el Banco Central «está acumulando reservas» y destacó que hay «superávit comercial».

«Hay muchos diciendo se viene una devaluación . El año pasado decían lo mismo, dijimos no , y no pasó. Ahora decimos lo mismo, .

no , no va a haber devaluación», expresó en la mesa de debate «Cómo salir de la trampa de la deuda externa», en el CCK.