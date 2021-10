El dólar blue marcó otro récord y llegó a $197

El mercado cambiario acentuó hoy el nerviosismo rumbo a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, y el dólar blue marcó otro récord, al alcanzar los $197, un nuevo máximo histórico para la divisa en el mercado informal.



La moneda norteamericana escala casi 19% en lo que va del año en el mercado marginal -la mitad de la inflación-, mientras la brecha con el dólar oficial del mercado mayorista trepaba al 97%.

Los analistas temen que esa brecha supere en breve el 100% si no llegan señales contundentes del FMI de que habrá posibilidad de un acuerdo con la Argentina por la deuda de USD 45.000 millones.

Este fin de semana el presidente Alberto Fernández prevé entrevistarse con la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre del G20 que se realiza en Roma.

En esa reunión estará también el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien arribará este jueves a Italia.

En un escenario de nerviosismo financiero, el blue alcanzó un nuevo precio máximo, tras haber batido su récord anterior en la rueda del martes.

El dólar mayorista avanzaba cuatro centavos, para ofrecerse a $99,60, al tiempo que el minorista cotizaba a un promedio de $105,82 más los impuestos.

Por su parte, los dólares financieros regulados por el Banco Central se ofrecían a $181,34 (contado con liquidación) y $179,96 (Bolsa).

Pero el dólar contado con liquidación implícito en las cotizaciones del bono Global 2030 -operación en donde no interviene la autoridad monetaria- se vendía a $200,50, otra señal de las tensiones en el mercado.

El tipo de cambio implícito en el Bonar 2030 se mantenía estable en $179,64.

Las operaciones cambiarias con ese bono no tienen límites de monto ni están sujetas a la intervención del Banco Central, con lo cual arrojan un precio libre de la divisa.

En esa plaza el Banco Central vuelca reservas para mantener a raya el precio con la esperanza de arrastrar a la baja al resto de las cotizaciones.

Las normas vigentes ponen un tope a la cantidad de estos bonos que se pueden utilizar para la compra de dólares cada semana, un nivel que está en torno a los USD 15.000.

La pulseada entre las cotizaciones financieras y la barrera psicológica de los $200 acelera tensiones en un mercado que empieza a tener cada vez más dudas sobre qué ocurrirá con el FMI.

El acto que La Cámpora realizará en Morón con la participación del presidente Alberto Fernández, con el lema «Primero se crece, después se pagar», provoca más dudas entre quienes toman decisiones económica.

Para el analista de mercados Gustavo Ber, el saldo diario de las regulaciones del BCRA continúa siendo seguido de cerca.

«Las últimas restricciones debería permitirle en esta etapa al menos mejorar la posición de reservas netas», estimó.

Las compras diarias del Banco Central en la plaza formal se explican por numerosas trabas a los pagos de importaciones que dejan divisas disponibles para que la autoridad monetaria sume reservas.

Existe una promesa del BCRA a las empresas de que a partir del lunes se liberarán más dólares para importaciones.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó que el BCRA está realizando compras que llevaron el acumulado del mes a superar los USD 550 millones.

A partir del lunes próximo se reabrirá el cupo mensual para la compra de USD 200 para atesoramiento, la cotización minorista a la que se suma un recargo del 65% por Impuesto PAIS y retenciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales está a $173,35 por dólar.