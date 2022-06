El dólar Blue en niveles récord

En junio la divisa ya subió en el mercado paralelo $31,triplicando la inflación proyectada para el mes.

El dólar blue llegó a un nuevo máximo histórico de $239 en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros alcanzaron también a cotizaciones récords, según los principales indicadores del mercado cambiario.

El dólar paralelo mantuvo la tendencia alcista por tercera rueda consecutiva, aumentó seis pesos en la rueda, sube $31 en el mes y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista llega al 89%, el mayor nivel en los últimos tres meses.

Los tipos de cambio financieros también llegaron a niveles récord ya que el dólar contado con liquidación trepó 2,9% para cotizar en $253,35 y el MEP o dólar bolsa subió 2,6% para llegar a los $247,57.

Las subas se dan en un clima de alta tensión financiera luego de que el Banco Central (BCRA) endureciera el cepo cambiario a las empresas para frenar la sangría de las reservas, pero las medidas de la autoridad monetaria parecen no tener efectos.

Para los especialistas del mercado la suba tiene que ver con restringir a grandes empresas el acceso a divisas necesarias para importar y obligarlas a utilizar fondos propios o buscar dólares por su cuenta.

Señalan que las empresas que no tienen stock de dólares van al mercado marginal para pagar sus importaciones o deberán ralentizar su nivel de producción, algo que también puede complicar el nivel de actividad y la recaudación tributaria.

Hernán Lacunza (Economista)

“Las causas son por un agujero fiscal que fue financiado persistentemente con inflación y con deuda en moneda local en pesos”

Miguel A. Pesce (Presidente del BCRA)

“Las subas en las pizarras de cotizaciones no necesariamente tiene que ver con las medidas que tomamos”

ACREDITAN EL DESEMBOLSO DEL FMI Y SUBEN LAS RESERVAS

El Banco Central recibió ayer el giro de US$ 4.000 millones que habilitó el Fondo Monetario Internacional tras la aprobación de las metas del primer trimestre y las reservas volverán a ubicarse en la zona de los US$ 42.000 millones.

De esta forma la autoridad monetaria logrará un alivio momentáneo luego de estar obligado a ceder divisas durante la semana pasada para el pago de importaciones de energía y la cancelación de un vencimiento de US$ 2.700 millones con el propio FMI.

EL RIEGO PAÍS TOCO SU VALOR MÁXIMO EN DOS AÑOS

El riesgo país argentino medido por el banco JP Morgan tocó este martes un nuevo máximo en dos años y llegó a 2.508 puntos.

Una reestructuración de la deuda pública en pesos, nuevas restricciones cambiarias y una mayor presión tributaria son las recetas que expertos creen que Argentina podría aplicar en el segundo semestre del año para evitar una debacle y cumplir las metas acordadas con el FMI. La suba del 3,2% se produjo en paralelo a la licitación para renovar vencimientos de deuda por unos $ 243.000 millones.