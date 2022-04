El día que Los Pumas, camuflados, le ganaron a los Springboks

Fue con la camiseta de Sudamérica XV, con el objetivo de eludir el bloqueo deportivo establecido por la comunidad internacional contra Sudáfrica por su política de apartheid.

El 3 de abril de 1982, Los Pumas, camuflados con la camiseta de Sudamérica XV, vencieron por primera vez a los poderosos Springboks por 21 a 12 en un partido que se jugó en la ciudad de Bloemfontein. Hugo Porta anotó todos los tantos del “equipo sudamericano”.

El partido se originó cuando la UAR (Unión Argentina de Rugby) recibió una invitación por parte de sus pares sudafricanos para realizar un gira por aquel país. A los dirigentes argentinos se les planteó una gran duda: ¿cómo sortear el bloqueo impuesto por la comunidad internacional a Sudáfrica en reclamo por la política de apartheid implementada por la minoría blanca que gobernaba el país africano?

Eran años en que ningún país quería jugar en Sudáfrica, para evitar de esta manera las duras sanciones deportivas o económicas que podían sufrir por quebrantar el bloqueo (en todos los ámbitos) avalado por las Naciones Unidas. En el año 1976, 25 países africanos boicotearon los Juegos Olímpicos de Montreal, en Cánada, por la presencia de Nueva Zelanda, país que en 1975 disputó un partido ante los Springboks.

Pero los sudafricanos tenían una clave para convencer a sus invitados, ya fueran deportistas, artistas o académicos, de aceptar la invitación: le ofrecían importantes sumas de dinero.

Tal vez la jugosa suma de dinero ofrecida influyó en los dirigentes de la UAR para dar el sí e idear un plan para poder enfrentar a los Springboks, sin recibir ninguna sanción. La idea que se les ocurrió fue invitar a una decena de jugadores uruguayos, chilenos y paraguayos, que se sumarían a 30 argentinos, para que formaran parte del equipo que se presentaría en suelo africano.

También se decidió utilizar el nombre de “Sudamérica XV”, denominación que emplearon otros combinados sudamericanos durante 1980 para enfrentar a los sudafricanos en cuatro ocasiones, dos en tierras africanas, y las restantes en Montevideo y Santiago de Chile.

Dicha formación tenía una camiseta blanca con franjas rojas, amarillas y azules, con un escudo que incluía un jaguar, un cóndor, un tero y un yacaré, animales nacionales de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

En el primer test match que se disputó en el estadio Loftus Versfeld Pretoria, el 27 de marzo de 1982, los sudafricanos ganaron 50 a 18. Hasta la mitad del complemento, el partido fue parejo, los sudamericanos perdían 18 a 20, pero en los últimos minutos no pudieron contener el aluvión de tries convertidos por los locales.

Días después, Nellie Smith, ex entrenador de los Springboks, quien había sido echado del cargo un año antes, visitó la delegación sudamericana y les propuso analizar el partido y planificar el segundo test match.

En la mañana anterior al encuentro y conocida la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Argentina, el cuerpo técnico, encabezado por Rodolfo O’Reilly, analizó la posibilidad de que el equipo no se presentara a jugar, posibilidad que fue descartada.

El 3 de abril, en el Free State Stadium de Bloemfontein, ante 21.000 espectadores, lo planificado dio muy buenos resultados. Los Pumas, camuflados, ganaron 21 a 12, con un try, una conversión, un drop y cinco penales de Hugo Porta, el capitán y la figura de ese equipo.

El triunfo fue festejado por los cerca de cinco mil negros que pudieron ver el partido ubicados en un sector del estadio.

Después de ese encuentro, ningún otro país envió seleccionados a Sudáfrica hasta la caída del apartheid en 1993.

El equipo que jugó ese día

El equipo de Sudamérica XV formó con: Eduardo Sanguinetti; Guillermo Varone, Marcelo Loffreda, Rafael Madero y Alejandro Puccio; Hugo Porta (capitán) y Alfredo Soares Gache; Mario Negri, Ernesto Ure y Jorge Allen; Carlos Bottarini y Eliseo Branca; Serafín Dengra, Andrés Courreges y Pablo Devoto.