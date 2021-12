El detector de mentiras llega hoy a San Juan

En las próximas horas llega a la provincia, Hugo Lescano, conocido en los medios como “El Detector de Mentiras”.

Hay mucha expectativa ya que el reconocido experto mantendrá reuniones con empresas y políticos atendiendo consultas referidas a la capacitación en comunicación efectiva, y dará una conferencia el próximo jueves 9, en el Teatro del Bicentenario para brindar detalles acerca de los secretos del Lenguaje Corporal. Además de ser consultor externo de la OEA en Washington DC, Lescano capacita y asesora a empresas tales como Yamana Gold, Laboratorio Novartis, Mastercard, Laboratorio Roche, Accenture, Revista Forbes, Remax entre otras tantas y es columnista en medios nacionales tales como C5N, América TV, Crónica TV, Canal 9 y medios gráficos de la región.

Quisimos saber todos los detalles de su estadía en San Juan, así que lo entrevistamos una vez más.

¿Qué contenidos darás el jueves 9 en la conferencia del Teatro del Bicentenario?

La idea es compartir nueva información sobre el comportamiento humano a la hora de mentir. Daré algunos tips para entender el lenguaje del cuerpo con información científica y un toque de humor. Será una gran experiencia luego de tanto tiempo de capacitaciones virtuales como resultado de la pandemia. Esta es la primera conferencia luego de nuestro aislamiento social y queríamos que fuera en San Juan.

Sabemos que venís por varios días ¿Qué otras actividades realizarás en San Juan?

Si. Llego hoy domingo en el último vuelo y me quedaré por casi diez días. Voy a grabar algunos contenidos para la TV de México y Paraguay y Miami. Del lunes al jueves que es el día de la conferencia, recorreré los medios anticipando lo que será nuestro encuentro en el teatro. También aprovecharé a encontrarme con amigos y estudiantes que se certificaron bajo la modalidad virtual durante la pandemia y a mantener algunas reuniones que ya fueron pactadas con el ámbito político y empresario.

Contanos más acerca de la certificación en Lenguaje Corporal. ¿Aún se puede acceder a la modalidad virtual?

Claro! La modalidad virtual sigue vigente y lo bueno es que ahora cada estudiante comienza cuando se inscribe. El primer nivel dura cuatro meses. Nos encontramos una vez al mes en una clase en vivo y cada semana se habilitan dos videos para ver en el horario que cada uno elija. No hay límite de edad ni requisitos previos. La capacitación está abierta para todas las personas que quieran acceder.

¿Y en cuánto tiempo se aprende a detectar mentiras?

El entrenamiento tiene por ahora 4 niveles. Cada nivel dura cuatro meses. En realidad, no solo aprendemos a detectar mentiras, sino que aprendemos a detectar emociones de todo tipo y eso nos da una gran ventaja en todas las dimensiones de nuestra vida. Los estudiantes acceden al Sistema de Codificación Facial que tiene base científica y se llevan las imágenes originales de nuestro laboratorio con la licencia de uso de las mismas para dar sus propios talleres y seminarios.

¿Se entrega certificado al final?

No solo se entrega certificado del Centro Certificador de Coaching Dialéctico, sino que los estudiantes, luego de aprobar el trabajo final, obtienen la credencial con número de matrícula del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal. Esto les da un claro diferencial porque nuestro laboratorio tiene un gran prestigio en toda América Latina

¿Habrá actividades presenciales para San Juan en 2022?

Esa es la Buena Noticia. Durante mi estadía en San Juan también me reuniré con empresas que quieren auspiciar la Certificación en Comunicación No Verbal en 2022. La idea volver a tener actividades presenciales y mantener la virtualidad como soporte. Antes de fin de año anunciaremos el lugar físico de las capacitaciones. Estoy seguro que será una grata sorpresa para quienes están esperando el reencuentro. La otra novedad es que que en marzo o abril saldrá mi primer libro que lleva el mismo nombre que la conferencia (El Detector de Mentiras). La conferencia de este jueves en San Juan, es la apertura de la gira nacional que esperamos podamos sostener en una pandemia que está terminando pero que aún nos condiciona en la planificación. Los espero en el Teatro del Bicentenario el próximo jueves 9 para compartir conocimiento, reírnos y sacarnos la clásica selfie a la salida. Quiero agradecer a los que con entusiasmo ya compraron su entrada (los que no lo hicieron pueden hacerlo en la boletaría del teatro o en www.HugoLescano.com.ar ). También quiero agradecer a Carolina Bellino – vive en San Juan y es sanjuanina- que además de ser la responsable de la comunicación visual de nuestro laboratorio está coordinando todo para que el evento sea un éxito.