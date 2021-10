El Detector de Mentiras Humano en San Juan

Es sabido que durante la pandemia, las capacitaciones sobre Comunicación No Verbal fueron furor en el mundo virtual, de la mano de Hugo Lescano uno de los expertos más reconocidos en el mundo hispano.

El arte de “leer” el mensaje del cuerpo se transformó prácticamente en una moda gracias al aporte de este carismático argentino y consultor de la OEA en Washington DC. Señalado como “el detector humano de mentiras”, Lescano es actualmente columnista en los principales medios de comunicación gráficos y de TV de nuestro país y consultor externo de la OEA en Washignton DC en Lenguaje Corporal.

Durante los últimos años, el equipo del prestigioso Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, entidad que lidera Lescano, ha brindado entrenamientos a multinacionales tales como Yamana Gold, Forbes, Accenture, Mastercard entre otras. Las capacitaciones también fueron abiertas a todo tipo de público deseoso de aprender a leer esta disciplina tan atrapante.

La novedad es que con el levantamiento de las restricciones sociales y sanitarias, Lescano tiene pensado cerrar un año de mucha actividad virtual con un evento en San Juan. Quisimos saber más sobre esta buena noticia así que lo consultamos directamente.

¿Con el fin de la pandemia, siguen las capacitaciones virtuales?

Si. Claro! En octubre comenzamos de nuevo. Tenemos estudiantes de Argentina y de todo el mundo que ya se acostumbraron a ver las clases con un solo click desde un teléfono y cualquier otro dispositivo. Nuestra plataforma transmite en HD (alta definición) con un formato televisivo muy atractivo. Hay clases en vivo que queda grabadas para los que no pueden estar en el horario de la clase. Y además hay videos breves muy didácticos y entretenidos para verlos en el horario que cada uno prefiera y las veces que lo desee.

¿Cómo podemos inscribirnos en estas capacitaciones?

Es muy sencillo. Pueden ingresar a www.HugoLescano.com o en mi Instagram: @hlescano. Todos los estudiantes comparten conmigo un grupo de WhatsApp en el que intercambiamos, nos sacamos dudas y nos conocemos ya que se inscriben estudiantes de todo el mundo y eso enriquece mucho la cursada. Yo respondo con notas de audio debido a la inmensa cantidad de mensajes que recibo. La idea es que los estudiantes se formen en Comunicación No Verbal con todo mi acompañamiento.

Supimos que estás pensando en venir a San Juan. Contanos cómo es eso.

Es algo que venimos planificando esde el año pasado. Sabíamos que la pandemia en algún momento comenzaría a retirarse y en San Juan tengo muchos amigos ya que en 2019 tuve mucha actividad presencial. Así que en las próxima semana daremos a conocer la fecha en la que daré una conferencia en San Juan que lleva como título justamente “El Detector de Mentiras”. Es un formato divertido porque no es la conferencia tradicional. Es una experiencia con el público donde además de aprender, nos vamos a reír y a reencontrar con nuestras emociones y nuestro lenguaje corporal. San Juan es como mi casa. Tuve el privilegio de dar conferencias y entrenamientos en el Teatro del Bicentenario, también en la Universidad Nacional de San Juan y en la sede de UPCN. Me han tratado muy bien no solo los medios sino la gente en general. Así que en pocos días daremos la noticia con fecha y hora para volver a encontrarnos de modo presencial.

Por último, queremos saber ¿Cómo fue que te apodaron El Detector de Mentiras?

(Risas) Fue en uno de mis viajes a México. Me encontraba en Mérida en la península de Yucatán por comenzar una conferencia de prensa, dos días antes de un gran evento y uno de los periodistas me pidió que dijera explicara algunos tips para detectar mentiras y quedó tan encantado que tituló la nota “El detector de Mentiras Humano está en México”. Desde allí otros medios se hicieron eco. Sin embargo, la habilidad de detectar no solo mentiras sino cualquier otro tipo de emociones, está al alcance de todos los que se lo propongan. Es una disciplina atrapante y una vez que empezás, tu mente se abre de un modo increíble y empezás a entender lo que le pasa a la gente, más allá de lo que digan sus palabras. Siempre digo que, si hay contradicción entre lo que dicen las palabras y lo que expresa el cuerpo, hay que creerle al cuerpo porque nuestro cuerpo no sabe mentir.