El detector de mentiras en el Teatro del Bicentenario

Será el jueves 9 de diciembre a las 21, en la Sala Auditórium. Entradas de $500, en venta, en boletería del Teatro o por tuentrada.com.

El coach profesional Hugo Lescano realizará una charla amena y divertida el jueves 9 de diciembre en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario a las 21, donde señalará la base científica de los comportamientos de las personas cuando tergiversan historias y cómo hablan los cuerpos cuando se miente.

Hugo Lescano actualmente dirige el laboratorio de investigación en comunicación no verbal con sede en Buenos Aires. Desde ahí trabaja hacia América Latina y a todo el mundo de habla hispana en los análisis del lenguaje corporal, especialmente del ámbito político-empresarial, también en temáticas relevantes para la sociedad o que tienen impacto mediático.

“Brindamos servicios a las empresas que quieren mejorar su capacidad de persuación, conocer las herramientas del lenguaje corporal para elevar la productividad. En el ámbito político entrenamos a candidatos y funcionarios que quieran mejorar su comunicación porque muchas veces tienen buenas ideas pero no las comunican correctamente”, dice Lescano.

Su relación con San Juan

La del TB será la primera experiencia presencial después de la pandemia. “Comenzamos en San Juan una gira nacional, elegí esta provincia porque representa un vínculo afectivo muy cercano. Me siento en mi casa, la gente de San Juan es muy amigable conmigo. He ido una vez al mes a dar capacitaciones a empresas, al ámbito político, al público en general. En San Juan la gente me saluda, se acerca para sacarse una foto y esa cercanía hace que me sienta muy cómodo”.

“El sanjuanino en general es una persona que tiene ciertos niveles de reserva para las personas nuevas. Pero una vez que se entabla un vínculo, los sanjuaninos se brindan sin límites. Siento que tengo muchos amigos allí”, destaca.

“He visitado muchas provincias argentinas que me han brindado afecto pero más de manera más estructurada y protocolar”.

“No será una conferencia académica sino con un formato más amigable. Tendrá toques de humor y voy a dar tips para detectar mentiras para que las personas se lleven herramientas para su comunicación cotidiana”, indica.

Durante su estadía en la provincia, Lescano estará en los estudios de Zonda TV grabando contenidos en formato de tips para Estados Unidos, México y Paraguay en coproducción con Telesol.

Para el año que viene, el coach adelantó un proyecto para San Juan: un entrenamiento en comunicación no verbal.

PARA AGENDAR

Hugo Lescano, se presenta el jueves 9 de diciembre, a las 21, en Sala Auditórium del TB. Entradas en venta $500, en boletería del Teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14hs y de 17 a 20hs; sábado de 10hs a 13:30hs y dos horas antes de cada función. También a través de tuentrada.com, accediendo a: https://tbsj.tuentrada.com/