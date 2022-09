El desafío del cambio generacional en las empresas

Los Jóvenes vienen pidiendo cancha en las empresas sanjuaninas y empiezan a tomar lugares decisivos en las industrias locales, cada vez con más frecuencia. El análisis de un exponente del sector industrial joven, con experiencia.

El vicepresidente de la Dirección Joven de la Unión Industrial de San Juan, Alejandro Mestre, lleva años trabajando en el seno de la movida empresarial joven. Fue presidente de la dirección Joven de la Unión Industrial de San Juan (UISJ) y actualmente es vicepresidente de la entidad empresaria. Se desempeña como director general en JLM Industria SA y director en Industrial Cerro Blanco SA. Además, fue durante un año y medio secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Producción de la provincia. Conoce a fondo los desafíos de la transición generacional en las empresas, ya que le ha tocado vivirla. En diálogo con Zonda Diario y analiza la situación de este importante paso en la dirigencia empresarial de las industrias sanjuaninas.

“Es un gran desafío en las empresas familiares poder generar el traspaso de una generación a otra. Lo ideal, lo más natural y lo mejor, es que antes de una transición, haya una convivencia. Siempre hago hincapié en esto, porque muchas veces se habla de las transiciones como si fueran el paso de una posta de una persona a otra o de una generación a otra. Pero antes, siempre se da una convivencia. Esta, me parece que es la clave”, analiza el joven empresario que maneja una de las industrias más pujantes de la provincia y que viene trabajando activamente en la política empresarial.

Para Mestre, el cambio generacional “es como en un equipo de fútbol, cuando se combina la experiencia con la juventud”. El empresario explica que “las empresas tenemos que armar equipos de trabajo y lo importante es que se pueda combinar experiencia con juventud. Además, si estamos hablando de miembros que son familiares o accionistas, tiene más importancia todavía. Entonces, esta etapa de la convivencia es clave, porque los adultos con mayor experiencia tienen la posibilidad de enseñar y de permitirles que se capaciten fuera de la empresa y que adquiera experiencia dentro también”.

El desafío de las generaciones

Mestre recalca que, “los mayores deben ir aceptando los nuevos desafíos que proponen los más jóvenes”. Mientras tanto, asegura que “el desafío de los jóvenes es aceptar la experiencia de los grandes; convivir y no desplazar, que en definitiva no hay que cumplir ese rol, sino prepararse para dar nuevos aires a la empresa”.

La naturaleza emprendedora de SJ

“San Juan es por naturaleza una provincia muy emprendedora. Estamos viendo una generación con un ímpetu muy emprendedor. Son emprendedores, luchadores y aguerridos. Están preparadas para poder asumir los nuevos roles. Los desafíos son cada vez más grandes”, analiza Mestre.

El beneficio de incluir a los jóvenes

El empresario hace énfasis en qué “hoy se habla de que las empresas no pueden ser competitivas si no están tecnificadas, si no utilizan la tecnología a su favor o si no han generado un proceso de transformación digital. Hay ciertos dinamismos en el mundo empresarial, en el cual los jóvenes están preparados. En San Juan, uniendo el espíritu emprendedor, más las capacitaciones que hay, se genera mucho potencial”.