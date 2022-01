El desafío de la segunda fundación en el 156 aniversario de Calingasta. La Primera Fundación de Calingasta sucedió un 24 de enero de 1866, acontecimiento impulsado por el cierre de las minas de Hilario, lo que inicio un corrimiento poblacional a la calle Maipú de Tamberias.

*Por Adolfo R. Medalla Araya

Nuestro proceso actual de desarrollo, por sus características podría interpretarse como una “segunda fundación de Calingasta” dado su fuerte componente endógeno y cultural, es decir, un desarrollo protagonizado por su Pueblo que ha recuperado su historia y está orgulloso de su identidad. Un pueblo que viene sosteniendo políticas de gobernanza que integran iniciativa privada y Estado mediante políticas públicas nacionales, provinciales y de gestión local. Estamos pensando estratégicamente el futuro, desde un presente que requiere: el fortalecimiento de la sociedad civil, la protección de los recursos naturales y la agregación de valor a los productos locales, para mantener la vida y alcanzar el buen vivir en este Valle.

En la década del 90, el cierre de la producción de sulfato de aluminio convirtió a la Villa de Calingasta en un pueblo sin trabajo. En el Norte -Villa Nueva, Puchuzúm y Villa Corral- y en el Este -La Isla, Hilario y Colón-, los agricultores vendieron sus parcelas a los diferimientos impositivos. En Tamberías se arrancaron los últimos manzanares y se vendieron también las grandes fincas de las familias sanjuaninas, los últimos patrones que prohijaban a sus obreros.

En Barreal la incipiente actividad turística que surgió después del cierre de las grandes fincas de álamos y aromáticas, fue aplastada por el corte de la Ruta 12 -que duro varios años- y dejó heridos y fallecidos por el traslado para atención médica. Los jóvenes que emigrábamos por estudio o trabajo ni siquiera podíamos volver para darle un beso a nuestra madre o a nuestra abuela antes de que fallecieran. Los calingastinos perdimos familiares, amistades, trabajos, tierras, cultivos, animales, es decir perdimos nuestra forma de vida.

Alejandro Dolina, en su último libro, tiene un cuento donde imagina ciudades que se mudan intempestivamente. Esta podría ser la parodia del corte de la ruta 12. La ciudad de San Juan, de un día para otro, nos dio la espalda y se fue aún más lejos. La paradoja de la creación de los diques Caracoles y Punta Negra, no incluyó la construcción de la ruta 12 y la cortaron con nosotros afuera. La lucha popular que dimos los calingastinos fue desarticulada con exenciones impositivas.

La situación se agudizó en todo el valle de Calingasta entrando el año 2001. Cuando Argentina atravesaba su mayor crisis económica y social, en nuestro territorio se sumó el aislamiento y la emigración masiva.

El Municipio impulsa una agenda de largo plazo con la Nación y la Provincia

Hoy Calingasta vive un profundo proceso de transformación social, productivo y cultural, y nos animamos a pensarla como una segunda fundación desde la recuperación del Casco Histórico, clave para la valorización de nuestra identidad.

El Gobierno Nacional ejecuta convenios en Calingasta de una docena de ministerios y realiza con Argentina Hace la mayor inversión en obra pública municipal de todo San Juan.

El Gobierno Provincial, implemento tres grandes herramientas, la planificación estratégica, la Ley de Coparticipación y el Acuerdo San Juan.

La articulación entre el Estado Nacional y la Provincia nos permitirá recuperar la Ruta 12, construir el Hospital Aldo Cantoni, convertir el ex Hotel de Barreal en un Centro Cultural y preservar el agua y la producción agrícola- ganadera de la Estancia Manantiales en un Parque Provincial.

El nuestro territorio múltiples acciones potencian el desarrollo: la valorización de atractivos – El Casco Histórico, La Capilla de Catalve- y la construcción de atractores -el Cristo, el Parque del Cruce de Los Andes; la apertura de carreras universitarias; el Estadio en Villa Calingasta; un Centro de Desarrollo Infantil en Tamberías; la contrucción del cruce del Río de los Patos que integrará la zona Este dando acceso a la educación, salud, producción y trabajo; la fabricación del calvados; la apertura de un Centro de Producción Agroecológica de Cultivos Andinos y un Mercado Popular para los productores y artesanos que hoy se inaugura en Tamberias.

El sector privado invierte y potencia sus recursos

En Barreal la actividad turística empieza a cualificarse en todo el territorio y la oferta turistica crece y se diversifica.

La actividad vitivinícola es motorizada por la inversión y el impulso de jóvenes emprendedores locales.

En Tamberías la agricultura incorpora empaque y exportación en origen.

En el Norte y en Villa Calingasta, la exploración de nuestras riquezas minerales activa el comercio y la prestación de servicios.

El gran desafío es la sostenibilidad

Luego del auge y cierre de las minas de Hilario, Castaño, sulfato de aluminio y Casposo, hemos aprendido que necesitamos superar la explotación minera -que se consume los recursos naturales- para pasar a una minería circular. Es decir, orientar la producción minera hacia el desarrollo tecnológico de energías renovables, reducir, reprocesar y reciclar los residuos. Calingasta puede ser pionera en este nuevo paradigma, con la recuperación de escombreras mediante una planta de flotación aportada por el SEGEMAR. La reciente presentación del Clúster Renovable Nacional deja claro que San Juan y la Argentina tienen la capacidad de resolver con educación, ciencia y tecnología, la contradicción entre crecimiento y preservación de los recursos naturales.

Nos enorgullece vivir entre paredes de adobe, recorrer nuestras montañas y beber con la mano el agua de sus ríos. Queremos vivir en este Valle, en una comunidad que produzca lo que necesite para vivir bien y no que se consuma sus recursos para subsistir mal. El futuro es el resultado de nuestro presente. Por ello la protección de la tierra, el agua y el aire son irrenunciables.

*Lic. En Ciencia Política y Administración Pública. Secretario de Administración y Hacienda de la Municipalidad de Calingasta.