El desafío de formar profesionales para una demanda laboral exigente

Vanesa Bazán es directora de posgrado de la Facultad de Ingeniería y docente del nucleamiento Minas.

Según la académica, “Los diferentes emprendimientos mineros en San Juan, han permitido una presencia muy importante de nuestros egresados”.

Bazán observa que, dentro de la gran demanda del recurso humano formado en el seno de la Facultad de Ingeniería en Minas, “existe también un interés cada vez mayor por incluir mujeres, la mujer ha comenzado a ocupar un lugar interesante en la prestación de servicios y distintos ámbitos vinculados a la actividad minera”. No obstante, la docente destaca que “la presencia de la mujer no tiene nada que ver con una apertura distinta a incorporarse a esta profesión”, ya que si no lo hacía antes, era quizás “porque mucha veces la mujer eligió o decidió avanzar en otros camino”.

“Sin dudas que esta mayor incursión de la mujer en esta rama del trabajo como es la minería, le permite demostrar que está preparada profesionalmente a la par de los hombres”.

“Los emprendimientos mineros y la apertura de las empresas relacionadas con esta actividad, han permitido el ingreso de un cupo mayor de mujeres y San Juan esta al frente de este cambio”.

“En cuanto a la tasa de ocupación que hay en la carrera de ingeniería en Minas es muy interesante. Un número importante de estudiantes que pudieron completar sus estudios están trabajando en empresas mineras”.

“En mi caso personal en la especialidad de pirometalurgia, era la única mujer. No tuve ningún impedimento y tampoco me cerraron las puertas y pude desarrollarme y no tuve ninguna trataban por parte de los hombres y esta a la par de mis compañeros. Hoy se puede ver con más claridad , pero todo tiene que ver con los nuevos proyectos mineras que tiene San Juan”.

“La inserción laboral que tienen los estudiantes que se reciben, es del 100%. Y no sólo tienen posibilidades de trabajo en la provincia sino que se desarrollan en operaciones mineras a lo largo del país”, comentó Regina Bertero.

Según la docente, también hay profesionales que aceptan trabajos en el exterior “tengo varios colegas que se desarrollan fuera del país, opciones hay sólo hay que animarse, buscar y las posibilidades”.

La profesional valoró que dentro de la oferta académica, también están las carreras de pregrado. “Se trata de las tecnicaturas universitarias en “Explosivo y Voladura” y en “Beneficio de Minerales”. Estas tecnicaturas se han realizados en diferentes cohortes en distintos departamentos alejados como Iglesia , Jachal y Valle Fértil. Esta año se comenzo el dictado en Calingasta dentro de un programa que llevan a cabo de manera conjunta la Cámara Minera de San juan, el Municipio y la Universidad.

“La oferta académica en carreras de grado, pregrado y posgrado es muy importante. Como también lo es la posibilidad de inserción laboral plena que hay en la provincia, el país y, por qué no, también en el exterior”.

Gracias a las inversiones en esta actividad , hay una amplia salida laboral en la provincia, lo cual ha permitido que vaya creciendo el interés en estas carreras. La matricula se ha ido incrementando. Es cierto que ese número con el paso del tiempo va cambiando por numerosas razones. Pero también debemos decir que muchos de los estudiante logran terminar sus estudios y han podido lograr acceder a una fuente laboral genuina”.

“También hay que mencionar la posibilidad que hoy tiene la mujer. Pero no porque no haya existido antes, sino que muchas veces las mujeres prefirieron incursionar en otras carreras o actividades. Yo nunca sentí un trato diferente ni en la facultad ni en la actividad privada por ser mujer”.