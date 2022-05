El cuidado ambiental como la principal prioridad de la gestión

El ministro de Minería Carlos Astudillo, en una charla a fondo, habló del agua para los proyectos y para el agro, de la distribución de la riqueza minera y abordó todos los temas. SJ es el principal escenario para invertir en minería.

La minería de SJ está creciendo, señaló el ministro del área Carlos Astudillo quien ve “un buen horizonte que tenemos que empezar a profundizar los sanjuaninos, no solo en el aspecto económico sino de desarrollo con la comunidad.

Vemos un SJ hoy que es receptor de capitales, en esta Argentina que por ahí es muy cuestionada y en esta Argentina de grietas, SJ se encuentra trabajando por un futuro mejor.

Tras asegurar que “los sanjuaninos no tenemos grietas y cuando nos proponemos avanzar, avanzamos” sintentizó que “la inversión más importante que va a tener Argentina, va a ser en SJ y es una inversión de un privado que acepta las condiciones no del gobierno, de la sociedad que le ponen para hacer un proyecto minero”, con relación a Josemaría.

El funcionario, indicó que la minería que es la cuarta economía de la provincia, consume solo el 0,96% del agua mientras que la agricultura utiliza el 91,92% del recurso y el abastecimiento de la población demanda el 2,80% del recurso.

El uso del agua, es uno de los temas centrales del debate minero. Al respecto, señaló que “el agua se utiliza en todos los procesos productivos, la vitivinicultura necesita del agua para obtener los hermosos racimos y los muy buenos caldos que tenemos. Lo que tenemos que plantearnos es el buen uso y el cuidado en serio del agua”.

En tal sentido, indicó que Josemaría, en Iglesia tendrá un consumo de agua, “más o menos del 10% del caudal del río, un dato que vamos a ir ajustando, pero en el transporte del agua se pierde el 40%”, por las filtraciones subrayando que “si arreglamos el transporte del agua, ganaríamos más recurso y sumaríamos riqueza ya que de otra forma, seguimos perdiendo el 40% y no produzco riqueza”.



Añadió que la minería es uno de los sectores productivos, a diferencia de otros, con capacidad para recuperar este riego y de generar riqueza, “para una escuela, para un hospital y para obtener agua que beneficie a otro sector productivo. La generación de riqueza siempre va a hacer algo para modificar el ambiente, pero tenemos dos universidades, técnicos y gente capaces que nos permiten pensar que esta generación de riqueza también va a beneficiar a los sanjuaninos que necesitan un mejor trabajo, un mejor bienestar y un mejor desarrollo”.

No obstante, muchos consideran que la minería cuenta con agua asegurada, a diferencia de otros sectores, como el agro que sufren la restricción del recurso debido a la crisis hídrica.

Astudillo indicó que “esta sequía no se debe a la minería, no es una sequía local ya que afecta a Mendoza que no tiene minería y llega hasta la Antártida”.

El ministro agregó que, ante los cuestionamientos a la actividad, “lo que todos tenemos que hacer es prender la luz para no seguir caminando en la oscuridad”. Explicó que la sequía “es un problema global, por el uso de combustibles sólidos y no es un problema de SJ sino mundial”.

Añadió que “siempre habrá gente que diga que el mundo es plano y va a decir que el sol gira alrededor de la tierra. No creo que sea mal intencionada, pero como gobierno, lo que debemos hacer es mostrar lo que estamos haciendo”.

La gestión oficial de minería está basada en cuatro ejes principales, dijo el ministro, siendo el cuidado ambiental uno de los principales, además de hacer una minería participativa y una actividad de desarrollo para que su riqueza llegue a la mayor cantidad de sanjuaninos.

Astudillo dijo que el gobernador indicó en primer lugar y “en materia ambiental, las cosas se hacen bien o no se hacen”.



Sostuvo en este sentido que “impulsamos la participación en el cuidado ambiental, haciendo los controles y monitoreos participativos. Llevamos a la gente para que vean lo que están haciendo y nos acompañen a tomar las muestras de agua”.

Para Astudillo, “tenemos que hacer una mejor distribución de la renta, de manera que el trabajo que hace cualquier minera, ya sea de exploración o de explotación, quede en SJ. Que la empresa perforista sea local, que la empresa de catering sea local y que el negocie quede en SJ”.

“Para que Veladero produzca la cantidad de onzas que produce al año, debe invertir determinada cantidad de dólares al año. Lo importante es que esa inversión quede en SJ.

Además, remarcó que “tenemos que hacer una transparencia en los actos de gobierno y estas son las cuatro patas del modelo de desarrollo. Cuidado del Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Distribución de la riqueza y transparencia de los actos de gobierno.

Hace poco el mundo minero opinó sobre SJ, en el estudio Frazer. Somos la primera sede en materia de inversiones mineras, por arriba de Chile, de Perú y de las demás provincias. Esta minería, no la hecho un ministro ni un gobernador, la han hecho en conjunto los sanjuaninos.

Nosotros tratamos de interpretar lo que los sanjuaninos quieren y lo ponemos en una DIA (Declaración de Impacto Ambiental) dando como resultado que las dos empresas metalíferas que operan en SJ, Veladero y Gualcamayo, las dos superan el 90% en operarios locales. No es algo menor, puntualizó.

LOS OTROS PROYECTOS QUE VIENEN

Después de Josemaría, pegado está Filo del Sol, un proyecto de cobre cuya cubicación cada vez es mayor y que el año pasado dio los testigos más importantes que se dieron a nivel mundial.

Otro proyecto es Taguas, que tiene que certificar reservas de oro, además de Lama donde Barrick debe dar el informe a final de este año sobre su posible explotación.

Calingasta concentra gran cantidad de proyectos y muy interesantes, la mayoría de cobre, como son Río Cenicero, Los Azules y Pachón, a cargo de Glencore que hace poco presentó al gobernador Sergio Uñac el informe de factibilización.

A su vez SJ cuenta con otros yacimientos metalíferos como Hualilán con muy buenos resultados de exploración en materia aurífera.

“En SJ tenemos una perspectiva en minería más que loable. Ahora si no hacemos las cosas bien con la primera mina de cobre, no hay posibilidad de una segunda mina de cobre”, advirtió Astudillo.

JOSEMARÍA TRABAJARÁ POR PRIMERA VEZ DURANTE TODO ESTE INVIERNO

Astudillo manifestó sobre el proyecto Josemaría que “los sanjuaninos le dijeron que estaban de acuerdo en que vengan a trabajar, que haga una minera de cobre, pero queremos que ustedes trabajen en estas condiciones. 14 organismos se sentaron, junto a técnicos del estado y le dijeron ustedes van a hacer esto, pero de esta forma. Hágalo”.

“Ahora la empresa, tiene que ir oficina por oficina del estado provincial, para obtener los permisos sectoriales bajo las normas correspondientes para que se empiece a construir bajo las condiciones establecidas, el cuidado ambiental, la gente quiere ver cuando lo están construyendo, que lo construyan empresas locales, con la mayor transparencia posible”.

Hablando en términos futbolísticos, el ministro dijo que ahora “la pelota está en el campo de ellos, y trabajará su primera temporada en invierno, adecuando los campamentos para que el trabajo no se detenga durante todo el año”.

Destacó finalmente en torno a esta mina que “sí aparece Josemaría, la minería pasará a ser la primera actividad económica de SJ”.