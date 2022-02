El cuartetero sanjuanino que la rompió en el programa “Pasión de Sábado”.Comenzó a cantar desde muy chico. Después comenzó a ser conocido a nivel provincial , en clubes y barrios y hoy ya prácticamente toca el cielo con las manos a nivel nacional. La historia de este joven que lleva la música en la sangre.

Muchos de los cantantes y artistas que hoy brillan a nivel nacional e internacional con una música que mueve a multitudes, pasaron al menos una vez por el programa televisivo nacional “Pasión de Sábado” que se emite por Canal América. Hoy esos cantantes son grandes figuras del espectáculo cuartetero.

Quien pudo demostrar, mostrar y brillar con su música cuartetera con acento sanjuanino es Guillermo Torres, quien dejó maravillados a propios y extraños, amantes de este tipo de género musical

Precisamente el sanjuanino que ya comenzó a brillar en el mundo del cuarteto a nivel nacional pasó por los estudios de Zonda TV, en el programa “Dinámica Informativa”.

Guillermo dijo en su visita al grupo de medios El Zonda que: “fue una experiencia muy linda e enriquecedora. Tuvimos mucho apoyo. Me felicitaron. Tratamos de dejar todo en el escenario y es un orgullo representar a la música de San Juan. Me pone muy contento y orgulloso de decir que soy sanjuanino. Y demostrar que si podemos llegar nivel nacional y reafirmar que los sueños también de cumplen”, dijo el músico.

“Esto nació desde que éramos muy chicos. Siempre andábamos cantando. Cuando en los cumpleaños había karaoke éramos los primeros en salir a cantar”, comentó.

“Luego comencé a mezclarme en esto. Estudiar canto y así fue el comienzo. Comenzamos a mostrarnos en la provincia, en los barrios y clubes y hoy gracias a Dios estamos siendo conocidos a nivel nacional”, dijo por otro lado Guillermo.

“La verdad que no fue fácil tomar esta decisión de decir me voy a dedicar a esto. Lo voy a tomar como un trabajo, Éramos conscientes que no iba a ser fácil, se iban a encontrar muchas trabas”, agregó.

“Se cerraban muchas puertas, pero tuvimos mucha suerte y hoy podemos decir que tomamos una decisión correcta”, señaló.

“Y esto de estar en un programa tan importante como es Pasión de Sábado, te permite muchas cosas. Que te conozcan, que escuchen tu música, por eso estamos muy contentos y vamos a seguir poniéndole fuerza, ganas y pilas para que San Juan también sea conocido por su música y por sus cantantes, como ocurren otras partes del país”, señaló finalmente Torres.