El corto sanjuanino Tiempo de cosecha , llega al festival de cine de Uruguay

Agustina Sotelo y Pilar Rüger Alonso, egresadas de la Escuela de Cine de San Juan visitaron los estudios de Canal 35 Zonda TV y fueron entrevistadas este viernes por el periodista Omar Andrada en el programa Diario 35.

Las profesionales del cine se refirieron al orgullo que sienten por participar en estos días del Festival de cine que se realiza en Montevideo, Uruguay con el corto “Tiempo de Cosecha”.

Agustina Sotelo (23) y Pilar Rüger Alonso (21), guionista y directora, respectivamente, egresaron en el 2019. La tesis que presentaron para alcanzar sus graduaciones fue titulado “Tiempo de Cosecha” y ahora fue seleccionado para participar en aquel festival estudiantil internacional.

La idea central de la producción audiovisual trata sobre un grupo de trabajadores de San Martín que decide vengarse por años de explotación laboral de su patrón, que encarna el actor sanjuanino Julio Massi, según dijo la directora.

“En nuestro equipo, en nuestro grupo de tesis, está Belén Astorga, la productora, Rocío Castro, la directora de arte, Pablo Morrone, en dirección de fotografía, Brian Espinoza en Montaje y Matías López en sonido y un gran equipo de colaboradores del ámbito estudiantil”, detalló Agustina.

Al ser consultadas sobre la financiación del corto, Pilar contó que: “La financiación vino directo de la Escuela de Cine. Tuvimos cuatro días para rodar y luego vino instancias de edición de imagen y sonido y dentro de todo la escritura del guion nos llevó 9 meses para 12 minutos que tiene el corto”

“Fue un trabajo super lindo. Tuvimos muchísimas instancias de discusión. Desde que Agustina termino la novena versión”, destacó.

Agustina, por su parte, agregó que: “Tuvimos varias versiones, de rescribir el guion para que quedé listo para que los autores puedan interpretarla. Fue muchísimo, desde la primera versión que nos hacían presentar para seleccionar lo que se iba a grabar es un montón. Se transformó mucho para lo que quedó”.

“Teníamos que crear esa sensibilidad por lo artístico, algo nos dio la ENERC desde el primer momento y se vio en todas las tesis que en los Terceros años se abre de alguna forma y encontramos la manera de plasmar en estos cortos, en estas tres tesis, tres cortos distintos. Estamos todo muy contentos con estos resultados”, asegura Pilar.

“Y con las nominaciones, las invitaciones a participar de festivales. Nuestra tesis la terminamos en 2019 y después de eso llega la pandemia en el 2020 y lo que menos esperábamos creo era recibir noticias de festivales de modo on line como estuvimos todos prácticamente. Este el Quinto en el que participamos y después en una muestra del festival de mar del plata y este es el primer festival de otro país que nos invita a participar”, agregó Agustina.

Consultadas sobre la posibilidad de ver Tiempo de cosecha en algún lugar, Pilar señaló que: “Nos invitan a participar, a hacer muestras para que se vea el corto. Hay un video subido del corto que no es el original, que es de una nota, explicó Pilar”

Retomando el tema de la participación en el festival estudiantil que se realiza en Uruguay, Agustina dijo que: “El 12 termina el festival de Uruguay y ahí se decidirá qué corto será el ganador, porque competimos con 16 países y 3 continentes. El participar nada más ya es muchísimo para nosotras”.

En relación al contenido que muestra el corto, Pilar sostuvo que: “El paisaje que es tan significativo no solamente para San Juan sino en el corto porque la mayoría de las escenas suceden en el exterior, que es algo que era muy importante para Agustina cuando estaba escribiendo el guion, que se viera mucho la tierra, esos colores típicos de San Juan”

A lo que Agustina añade: “También la problemática de lo que no se habla mucho en San Juan, sobre la explotación de los trabajadores en las fincas. Mostrar también que hay una problemática acá en San Juan, en Argentina y que eso se vea en otro país, es bastante importante”.

Las jóvenes dijeron no podrán viajar al festival. “Es presencial nos invitaron también a estar pero por una cuestión de dinero y fondos lamentablemente no podremos estar ahí presencialmente pero seguiremos el proceso por internet y veremos que sucede. De hecho hemos tratado de encontrar la forma de que nos ayuden de alguna manera, pero esta vez no se pudo. Capaz en una próxima podremos estar”, manifestó Pilar.

“Es un gran incentivo para nosotras poder seguir creando. Estamos con algo nuevo. Esperamos que se pueda concretar y poder mostrarlo también y que tenga el alcance de Tiempo de Cosecha”, dijo Agustina con relación a lo que viene.

Las profesionales sanjuaninas agradecieron a todas las personas que las ayudaron y colaboraron para llegar a concretar el corto “Tiempo de cosecha”