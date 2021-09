El contundente descargo de Inés Estévez ante las nuevas flexibilizaciones

A través de sus redes sociales, la actriz dio a conocer su punto de vista y dejó bien en claro cómo actuará de ahora en más.

Inés Estéves publicó un contundente descargo en su cuenta oficial de Twitter tras leer la flexibilización de las normas que se pondrán en marcha en los próximos días. La actriz se mostró en total desacuerdo de que ya no sea obligatorio usar el tapabocas al aire libre. Especialmente, en la vía pública.

Sin ningún tipo de filtro y fiel a su estilo, Estévez señaló: “Yo no me saco el barbijo ni en pedo y me sigo cuidando. Lavado de manos. Alcohol 70/30. Metro y medio de distancia y todo eso”.

Y concluyó: “En cualquier orden de cosas es mejor el sentido común y la capacidad deductiva que acatar ciegamente cualquier dictamen. Saludos a todes”.

Rápidamente, la publicación no tardó en tomar repercusión ya que recibió tanto comentarios a favor como en contra. “Teniendo el diario del lunes con lo que pasó en otros países con la variable Delta, nos seguimos cuidando”, “Obvio. Yo en la escuela me pongo alcohol a cada rato”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios que estaban de acuerdo con su posición.

Mientras que una seguidora le remarcó que cada uno es “dueño” de decidir cómo manejarse. “No es atacar ciegamente, somos dueños de decidir las pautas sanitarias que hoy informó @carlavizzotti”, decía del mensaje. “Claro… Cada quien es dueño. Yo decido no acatar. Besos”, sentenció Inés.

Hace algunas semanas atrás, la actriz y cantante se reirió a la relación con su expareja y, además, habló del vínculo que tiene con Paula Morales, la actual mujer de Fabián Vena.

¿Qué pasó? Inés utilizó la opción de preguntas de Instagram, donde sus seguidores podían consultarle cualquier cosa. Alguien le pregunto: “¿Te llevás bien con Paula?”, Inés sin problemas respondió: “Prácticamente no nos conocemos. Es una pena”.

En la misma línea, Estévez siguió: “Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas”, puso. Aunque aclaró: “Esto no es un problema ni una incomodidad, simplemente es así”. Cerró, dejando en evidencia que no hay comunicación entre ellas.

Si bien la actriz suele mantener un perfil bajo sobre su familia y su ex, en 2019, en una nota con Confrontados (El Nueve), dijo: “Durante mucho tiempo contesté a esa pregunta con liviandad.Si uno se separa, se separa porque las cosas dejaron de funcionar. En general soy una persona que tiende a proponer una amistad, pero nunca la logró”.