El Congreso aprueba una moción no vinculante que exhorta a Castillo a renunciar

El Congreso de Perú, dominado por la oposición, aprobó la noche del jueves una moción no vinculante que exhorta a renunciar al presidente izquierdista Pedro Castillo, en medio de una semana de gran crispación política y tensiones por protestas por las alzas de precios.

El pleno legislativo aprobó la moción presentada por la legisladora opositora Rosselli Amuruz, del partido derechista Avanza País, por 61 votos, 43 en contra y una abstención, informó la agencia de noticias AFP.

Se trata de una exhortación de renuncia, que expresa el deseo del Parlamento para que el presidente resigne el cargo, pero no es vinculante, es decir no obliga al mandatario a renunciar.

La moción fue votada 10 días después de que los opositores derechistas radicales del Congreso fracasaran en su intento de destituir a Castillo en un juicio político relámpago.

Las mociones de “vacancia presidencial” se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski (derecha) en 2018 y Martín Vízcarra (centro) en 2020.