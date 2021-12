El “Coneja” Díaz, el director de la orquesta Zondina

En su primera experiencia como DT, el ex jugador de Desamparados regresó a la “Juve” a Primera después de 14 años. “Esto no tiene precio”, confiesa y sueña con continuar, “le di la palabra al club para seguir, ahora ellos tienen que decidir”.

Hubo gente que se me arrodillaba llorando y me decía gracias”, cuenta emocionado Omar “El Coneja” Díaz (42 años), el entrenador que hizo historia en Zonda. En su primera experiencia como DT regresó a Juventud Zondina a la Primera División del fútbol doméstico después de 14 años de espera.

La Juve hizo un campañón, ganó 14 partidos, empató 3 y no perdió ninguno. Tuvo la valla menos vencida y fue el segundo equipo más goleador del torneo, ¿qué más pedir? Impresionante.

Omar todavía no toma dimensión de lo que logró en el departamento, “hay gente que ya me tiene como ídolo. Se me arrodillaba llorando y agradeciéndome el ascenso. El departamento estaba revolucionado. Fue algo increíble lo que me tocó vivir” y hasta le dijeron cosas impensadas como, “sos más importante que mi mamá”.

El ex defensor de Desamparados y Aldosivi de Mar del Plata se retiró como jugador profesional y empezó a despuntar el vicio en el fútbol Senior. Allí nació la oportunidad de su vida, “yo jugaba para Sportivo y en un partido contra Juventud Zondina, nos pusimos a charlar con el Turco Mansut. Le dije que quería dirigir y ahí nació la idea de ir a Juventud. Yo ya estaba preparado y se dio todo muy rápido”.

Desde su retiro como jugador “El Coneja” siempre sintió que su futuro era ser entrenador, “siempre quise ser técnico y ahora quiero continuar. No hice el curso de técnico y le pido perdón a los entrenadores que son recibidos, ahora voy a estudiar para recibirme de entrenador”.

“Acá en Juventud Zondina marcamos disciplina y respeto desde el primer día, desde el más grande al más chico. Ellos con mucho sacrificio y valentía entendieron el mensaje.

El objetivo era estar entre los cinco primeros y ganar los clásicos y de repente nos encontramos con este ascenso inolvidable. Esto es lo máximo, no tiene precio. Es para guardarlo en una cajita de cristal”, continuó el entrenador que llevó a Primera a la “Juve”.