El comercio no ingresa en la segmentación tarifaria

El Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) se los comunicó oficialmente a las cámaras de comercio de la provincia.

El Ente Provincial de la Electricidad (EPRE), se reunió hoy con los titulares de las principales cámaras de comercio de SJ y les comunicó oficialmente que el sector no ingresa en el segmentación tarifaria determinada por el gobierno nacional, por lo tanto dejarán de ser beneficiados con el subsidio.

Ayer el vicepresidente del EPRE, el Dr. Ingeniero Roberto Ferrero, convocó al presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Leonardo Borgogno, al titular de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson, Gastón Villordo y su par de la Cámara de Comerciantes Unidos, Marcelo Quiroga y les explicó el alcance y detalles del nuevo esquema de subsidios dispuesto por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía.

En la reunión no estuvo presente Laura Zini, del Centro Comercial de la Ciudad, con quien se reunirán en los próximos días.

La quita se va a realizar en distintas escalas y la primera será en el mes de septiembre, que va a repercutir en octubre con un monto de entre el 12 y el 15%, aseguró Villordo.

Eso es lo único que está determinado hasta el momento, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuales van a ser los montos en los meses siguientes.

Villordo aseguró que el actual subsidio para el comercio es del 70% que se irá reduciendo paulatinamente. Por lo que si el próximo es de un valor similar sumado al de septiembre será del 27% aproximadamente.

Desde el EPRE les recordaron que los subsidios no son para el comercio sino para los grupos familiares, o sea los consumos residenciales.

Desde las cámaras habían expresado en Zonda Diario su preocupación porque no tenían una comunicación oficial acerca de si serían incluidos o no en la segmentación tarifaria, la que finalmente conocieron hoy cuando se les informó que el decreto fue firmado hace cuatro días.