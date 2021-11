El color le ganó a la noche fría

Hubo fiesta en el Bicentenario por la presencia de Messi y compañía. La gente llegó muy temprano al estadio y si bien la espera se hizo larga se terminó disfrutando del evento, del partido y del hecho histórico de ver a la selección.

Agustín tiene apenas 7 años y por supuesto la ilusión era ver a Messi. No había ido nunca al Bicentenario.

Por eso no extrañó su cara de sorpresa cuando vio las tribunas, la gente, el color y el verde césped. Se podían ver sus ojos llenos de lágrimas.

La cara y la historia de Agustín se repetía en miles de sanjuaninos que ayer fueron parte de un partido que entró en la historia grande del fútbol.

La selección se clasificó en nuestra tierra y eso es lo que vale.

La gente comenzó a llegar muy temprano al estadio.

A las 16.00 cuando se abrieron las puertas del Bicentenario casi el malón de gente que esperaba cerca del mediodía pudo sacarse de encima la primera angustia: estar dentro.

Lo demás fue fluyendo, porque no pasó mucho tiempo y en esta oportunidad los sanjuaninos entendieron que había que estar temprano y así lo hicieron.

“Llegamos a las 12.00 con mi hija. No podíamos perdernos esto es el evento mas importante del deporte de la provincia y teníamos que estar presente” cuenta cargado de felicidad Orlando que fue de los primeros en sumarse a la platea oeste alta.

Pero con el paso de los minutos los nuevos colores del estadio se fueron borrando porque las tribunas se comenzaron a poblar y hubo dos colores que predominaron el celeste y el blanco.

En media de esa marea aparecían dos vestidos de verde. “Llegamos el sábado a San Juan y por una gestión de Acuña pude conseguir la entrada por supuesto que vengo con mis colores al igual que me hijo. Ferro es pasión y ayer (por el lunes) lo sufrí por no conseguir el paso a la final pero el segundo ascenso no nos se no escapa. Y hoy clasificamos al mundial acá en San Juan” contaba David que llegó desde Capital Federal con su hijo Luciano.

La primera gran explosión fue cuando Leandro Paredes y Rodrigo De Paul ingresaron al campo de juego para hacer el reconocimiento.

Allí se desencadenaron de manera seguida cantos en favor de la selección.

Sin dudas que la explosión mayor fue cuando el locutor anunció quien era el 10 de Argentina. Messi antes ya había devuelto con aplausos y su mano levantada el apoyo.

Durante el partido hubo cánticos, no a nivel futbolero del domingo pero cánticos al fin.

El final fue con un cerrado aplauso para los jugadores, aunque aún no sabían los hinchas que Argentina ya estaba en Qatar.

