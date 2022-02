El Colo dio positivo de Covid y posterga su debut en la F3

El piloto sanjuanino corría este fin de semana su primera carrera dentro de la Fórmula 3 Metropolitana. Juan Cruz Roca se testeó en el ingreso al autódromo Roberto Mouras de La Plata y le detectaron coronavirus. Está asintomático, pero se pierde la competencia.

Tenía todo listo. Sin embargo, las cosas del destino lo obligan a postergar el sueño de debutar en una nueva categoría. Juan Cruz Roca dio positivo de covid-19 y la presentación en la Fórmula 3 Metropolitana debe esperar.

El piloto sanjuanino es asintómatico y se encuentra en buen estado de salud. En la previa de su primera carrera dentro de la Fórmula 3 Metropolitana en el Roberto Mouras de La Plata, el joven de 17 años se testeó. El resultado que arrojó es que es positivo de Covid.

De esta forma, el Colo se perderá la primera competencia en la categoría.

Roca tendrá que esperar por su debut en la segunda fecha que se realizará el 13 de marzo, también en el circuito platense. Antes se presentará en el inicio del Top Race Junior, categoría que empieza temporada el 27 de febrero en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.

El deportista que integra el programa de Alto Rendimiento en Secretaría de Deportes, manifestó en sus redes sociales:

“Lamentablemente quiero informar que no voy estar presente en la primera fecha de la Formula 3 Metropolitana, en el día de hoy me presenté para realizar las pruebas comunitarias y antes de ingresar al autódromo me realicé el hisopado y este dio positivo, mientras que mi familia dio negativo. Me encuentro en excelente estado, soy asintomático”.

Después agregó: “La verdad que estoy muy triste por el esfuerzo enorme que hacemos con mi familia para poder correr fecha tras fecha, también lamento al equipo que hicieron todo de diez siempre y hoy no los puedo acompañar, quiero aclarar que nunca estuve en contacto con el equipo”.