El chau de Nadal, por este año

“Quería comunicarles que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie”, publicó el español en redes sociales.

El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de todos los tiempos sobre polvo de ladrillo con su colección de 13 títulos en Roland Garros, anunció este viernes que no jugará el resto de la temporada y recién volverá en 2022, debido a la lesión que lo persigue en el pie izquierdo.

“Hola a todos: quería comunicarles que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo”, publicó “Rafa” en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El tenista nacido en Mallorca hace 35 años y dueño del récord de Grand Slam junto al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic, los tres con 20 grandes, jugó por última vez a principios de mes en el ATP 500 de Washington, donde perdió en 16vos. de final con el sudafricano Lloyd Harris.

“Decidí parar para encontrar una solución a este problema o al menos que mejore de cara a poder seguir teniendo opciones durante los siguientes años. Estoy con la máxima ilusión y predisposición hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible”, añadió “Rafa”.

La baja de Nadal se suma a las anunciadas durante los últimos días del suizo Federer y el austríaco Dominic Thiem, quienes tampoco volverán a jugar lo que resta del año debido a sus lesiones en la rodilla y muñeca derecha, respectivamente.

“Deseo seguir compitiendo por las cosas que realmente me motivan y las cosas que ha hecho durante todos estos años. Estoy convencido que con la recuperación del pie y evidentemente un esfuerzo diario muy importante pues esto se puede conseguir”, explicó Nadal, quien padece una fractura por estrés en el escafoides del pie izquierdo.

Con su baja, sumada a la mencionada de Federer, el serbio Djokovic queda como el único integrante del denominado “Big Three” en competencia y con el camino despejado para conquistar el US Open y superarlos en la marca de 20 Grand Slams que comparten.

“Les prometo que lo que haré será trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más. Un abrazo fuerte a todos y agradezco de antemano todo el apoyo, la comprensión y sus demostraciones de cariño que son muy importantes en tiempos complicados como estos”, concluyó Nadal.