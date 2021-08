El campo insiste con normalizar exportación de carne

La Mesa de Enlace recibió a los integrantes de la cadena del sector. Se unificaron posiciones para reclamar por el fin de las restricciones.

Los representantes de las entidades del campo coincidieron con industriales, consignatarios, productores, exportadores y gremios del sector de la carne en que “luego de cuatro meses de medidas tomadas de forma unilateral e inconsulta, perdieron todos los eslabones de la cadena, incluidos los consumidores”. Por eso, solicitaron al presidente Alberto Fernández, “que revea la serie de medidas y decisiones administrativas tomadas, y retrotraiga la normalización de los mercados a principios de abril.”

Las medidas restrictivas a las que hacen referencia rigen desde el 20 de mayo y limitan la exportación de vaca con destino a China e incluyen siete cortes parrilleros.

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, destacó que “es necesario que se normalice el mercado y que los productores podamos contar con reglas claras, que generen certidumbre en la actividad ganadera”.

Desde el sector de los frigoríficos, Javier Peralta, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina, aseguró que “todos estamos esperando que llegue el primero de septiembre para volver a la normalidad”.

Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), precisó que fue impactante escuchar de boca de los trabajadores lo que desde el sector advirtieron que ocurriría. “Mencionaron varios casos en los que no hay horas extras ni adicionales en los salarios y eso genera menos ingresos en el bolsillo del trabajador”. Según distintas fuentes, la merma en el salario neto de un trabajador frigorífico oscila el 30%.

De Raedemaeker destacó que “por todos los medios tratamos de llegar al gobierno para explicarle que cometió un error al implementar esta medida. Tienen una lectura equivocada de la realidad de la cadena de la carne. Creer que por las exportaciones a China aumentó el precio de la carne es no conocer la dinámica de la cadena y no reconocer el problema de la inflación”.

Según el ruralista, “el cierre de la exportación de carne vacuna a China no hace más que agravar la problemática porque se vuelca al mercado interno un producto que no se consume localmente y que además encarece los costos productivos. Tenemos la suerte de que un país nos compra lo que no consumimos y cerramos esa puerta, que cuando esta abierta significa un alivio para el consumo argentino.

Quienes no participaron del encuentro fueron los representantes de la Mesa de las Carnes, que en los últimos días sufrió la baja de uno de sus integrantes. Tampoco participaron los matarifes ni los carniceros. Leonardo Rafael, titular de la Cámara de Matarifes y Abastecedores, criticó la reunión y explicó que “si en este tipo de encuentros no se involucra a toda la cadena, será difícil conseguir resultados”.

Una fuente que participo del encuentro de la cadena de la carne precisó que en la reunión se habló con franqueza y que más allá de las críticas de los últimos meses a determinados sectores de la exportación, quedó claro que cualquier ataque a un eslabón que pueda beneficiar a otro, terminará luego perjudicando a toda la cadena.