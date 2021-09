El campeón pone primera

Después de conquistar la Copa América, la Selección argentina vuelve al ruedo. Hoy a las 21 con Messi como titular visita a Venezuela con la mira en Brasil, su próximo rival el domingo.

La Selección argentina de fútbol visitará hoy a las 21 a Venezuela en un partido correspondiente a la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumo al Mundial de Qatar 2022 en el cual buscará quedarse con el triunfo para acercarse al líder Brasil, equipo al que enfrentará el domingo en San Pablo.

El partido tendrá la particularidad de que tendrá público, ya que en el mencionado estadio se permitió un aforo del 30 por ciento, por lo cual habría un máximo de 6.000 espectadores.

El equipo argentino está segundo en la tabla de posiciones de las Eliminatorias -los primeros cuatro van directo al Mundial-, con 12 puntos (tres victorias y tres empates), a seis del líder perfecto Brasil, mientras que Venezuela suma 4 unidades..

Tras jugar en Caracas, la Selección nacional se medirá frente a Brasil el domingo 5 de septiembre en el Estadio Cicero Pompeu de Toledo en la ciudad de San Pablo frente a Brasil por la sexta jornada y el jueves 9 recibirá a Bolivia en el estadio de River por la décima fecha.

Scaloni no definió los 11

El DT no dio a conocer la formación que jugará frente a Venezuela de la que no serán parte Cristian Romero y Leandro Paredes, quienes deben cumplir con una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y sus lugares serán ocupados por Pezzella y Rodríguez.

Scaloni probó un equipo tentativo en la primera práctica que tuvo a todos sus dirigidos y las dudas que no despejó pasan por saber si jugará Tagliafico o si estará Marcos Acuña, mientras que además pelean por un lugar en el once inicial Lo Celso, Ángel Di María y Nicolás González.

El cuerpo técnico evaluará a los futbolistas para poder administrar esfuerzos, ya que se trata de una ventana atípica, que tendrá tres partidos en vez de los dos habituales, para recuperar la fecha postergada de marzo.

En tanto, el plantel argentino tiene seis jugadores con amarilla que, en caso de ser amonestados frente a Venezuela, se perderían el clásico del domingo ante Brasil y ellos son Lucas Martínez Quarta, Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

BAJA VINOTINTO

Venezuela enfrenta hoy a la Argentina y ayer recibió la peor noticia. La Vinotinto anunció este miércoles que finalmente no podrá contar con su máximo goleador histórico: Salomón Rondón. La Premier no cedió al delantero que acaba de firmar con el Everton y por eso no podrá estar presente en las Eliminatorias.

21 MIL ENTRADAS HABILITADAS PARA VER A MESSI EN EL MONUMENTAL



El consenso fue de 21 mil personas que puedan asistir al estadio para el partido. Entre sponsors e invitados, las entradas que se pondrán a la venta serán 17 mil, donde el fin de semana se revelará cómo será el método de venta y cuál será el protocolo que deberán cumplir los que quieran asistir al estadio.

Argentina ante Bolivia será el primer partido en el país con gente en las tribunas que no sean “allegados” o invitados especiales, tras las restricciones que impuso la pandemia. El último fue el triunfo de Boca por 3-0 ante Independiente Medellín por Copa Libertadores el 10 de marzo de 2020. Casi año y medio para que podamos ver un inicio de una cierta “normalidad” en las canchas.

SCALONI: “COMIENZA UN NUEVO TORNEO Y TODOS VAN A QUERER GANARNOS”

El DT de la Selección argentina Lionel Scaloni aseguró que empieza “un nuevo desafío” para el conjunto nacional tras obtener el título en la Copa América debido a que “todas las selecciones” van a querer “ganarle al campeón”.

“Ahora comienza un nuevo desafío porque todas las selecciones querrán ganarle al campeón. Nosotros tenemos la necesidad de sacar puntos y hacer una buena Eliminatoria”, manifestó el técnico del equipo albiceleste.

Además Scaloni dijo que “es importante que Lionel Messi esté en un equipo rodeado de argentinos” como ocurre en el París Saint Germain y en cuanto al equipo señaló: “Lo veo bien, confiado y con ganas”.

“Venir a la Selección es totalmente diferente a un club. Scaloni expresó luego: “Con respecto a los clubes, nunca hemos tenido negativa. Hablamos y llegamos a la conclusión de que tenían que venir”, concluyó el entrenador.