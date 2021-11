El calor se hará sentir

El Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico para el día de hoy indica que la máxima rondará los 30°C. En horas de la tarde el cielo estará parcialmente nublado y en la noche la nubosidad continuará.

Un domingo para compartir al aire libre, deportes, aire libre o por qué no compartir una salida familiar a algún camping para disfrutar del día. La temperatura será del orden de los 30°C y los vientos serán del cuadrante sur muy leves. Se espera nubosidad variable en horas de la tarde, aunque no hay pronóstico, no probabilidades de lluvia. Será un domingo a todo sol.