El bloque del PRO votó la resolución consensuada en repudio al atentado a CFK y se retiró del recinto. “Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito”, manifestó en su discurso Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja.

Luego de varios cruces telefónicos y una reunión de Labor Parlamentaria que duró más de 40 minutos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio realizan la sesión desde minutos antes de las 13, en la cual la Cámara de Diputados aprobará un proyecto de resolución en repudio al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El acuerdo al que arribaron los bloques más importantes de Diputados incluye modificaciones en el texto del proyecto original para que se asemeje a la declaración que hizo el Senado.

“La verdad que nunca pensé que esta iba a ser la primera sesión que me tocáse presidir, habiendo nacido en democracia”, dijo Cecilia Moreau, flamante presidenta del cuerpo, al inicio de la sesión.

A pesar del consenso al cual llegaron los bloques oficialista y opositor, Juntos por el Cambio decidió retirarse del recinto luego de la votación a mano alzada. “En nombre del bloque del frente del PRO, junto al resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto”, comunicó el legislador Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja.

En la misma línea, completó: “Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utiilizado con el objetivo de generar más dicciones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atarcar a la oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante”.