El Banco Central restringió la compra en cuotas para los free shop

Esta medida se suma a las limitaciones para el financiamiento en pasajes al exterior y otros servicios turísticos, además de los productos que se reciban a través de envíos postales.

El Banco Central tomó una nueva medida de restricción para las personas que viajen al exterior. Se limitó la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuesto, es decir, los free shop. Según confirmaron fuentes de la entidad, la medida entra en vigencia este mismo jueves.

Esta medida se suma a la prohibición que rige para pasajes y servicios turísticos en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

De manera que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en: pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial y productos en tiendas libres de impuestos.

Esta decisión se tomó una semana después de la medida que tomó el Central para que bancos y otras entidades no financieras de crédito ya no puedan ofrecer cuotas para comprar productos en el exterior.

Según la disposición 7535 del BCRA, la iniciativa se implementó en los bienes comprados en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial, según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, “couriers”, y Gestoría de trámites aduaneros.

“Se puede seguir comprando y pagando con tarjeta en las tiendas del exterior, sin cambios. Lo que se desalienta es la oferta que hizo alguna entidad de poder financiar en cuotas en pesos un consumo en dólares”, aseguraron a TN desde la entidad.