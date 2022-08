El aumento a jubilados será superior al 15%

Además, se espera la entrega de un bono. Con la suba de entre el 15,3 y el 16%, el incremento de setiembre a noviembre sería de casi el 50%

El Gobierno anunciará hoy la actualización del Índice de Movilidad Jubilatoria de los haberes de jubilados, pensionados y prestaciones sociales, que se estima será de entre 15,3% y 16%.

Además, se espera que se comunique la otorgación de un bono o directamente un aumento adicional permanente del haber mínimo.

Con un aumento del 15,3%, el haber mínimo de $37.525 subiría a $43.266. La PUAM (Pensión al Adulto Mayor) de $30.020 aumentaría a $34.613. Las pensiones no contributivas treparían de $26.267 a $30.285. Y el haber máximo de $252.507 a $291.140. Con esos valores, las jubilaciones y pensiones volverían a perder frente a la inflación.

Las jubilaciones y pensiones aumentaron en junio un 15% según la fórmula de movilidad, lo que sumado al 12,28% de marzo, representó un incremento del 29,12% en el primer semestre del año frente a una inflación que lleva acumulado un alza del 36,2% en lo que va del 2022 y 39,9% en el rubro alimentos.

“Aún no se conoce si el bono será por única vez o de carácter permanente”.

Los beneficiarios que cobran los haberes más bajos, tuvieron un refuerzo de ingresos de $18.000 que se abonó en dos partes: abril ($6.000) y mayo ($12.000). Aquellos que no recibieron ningún bono, sufrieron una pérdida del 5,2%.

Con el aumento en torno al 15,3/16% en septiembre, la suba acumulada de septiembre a noviembre sería del 49/50%, bastante por detrás de la inflación esperada que para noviembre podría escalar al 70/75%.

A raíz de la creciente inflación y la continua pérdida de poder adquisitivo que afecta a los jubilados y pensionados, el Ejecutivo planea otorgar un bono para compensar una parte de la merma significativa que se ve reflejada en los haberes.

Aún no se conoce si el bono será por única vez o de carácter permanente. La diferencia es sustancial porque de ser solo por esta vez no se integran al haber corriente.

Un aumento adicional al índice de movilidad se integra al haber por lo que pasa a ser permanente y los futuros aumentos se calculan sobre una base mayor.