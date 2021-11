El asado de los dioses: la carne subió 20% en una semana en SJ

Desde el sector, aseguran que la tendencia seguirá en alza porque se suman los incrementos que habitualmente se dan en esta época del año. En un día el kilo de carne pasó de $450 a $500. Y en un año aumentó un 400%.

El precio de la carne entró desde hace varias semanas en un escalada de aumentos. Según explicó Sebastián Parra, referente del sector de carnicerías a Zonda TV, en un año subió casi 400% y en este 2021 ya acumula un 100%. Consideró que el peor aumento se dio cuando se quiso controlar el precio de la carne y se cerraron las exportaciones. “Hoy en día está en $450 ayer y hoy día ya está en $500 el kilo de carne”, añadió.

“Esta última semana bien aumentando día a día la carne. Vamos a estar acumulando un 20% desde principio de la semana pasada”, informó.

Parra señaló que el escenario está tan complejo que “no se puede hacer ninguna proyección” en cuanto a que va a ocurrir con los precios.

“No hay un mercado estable y mientras el gobierno quiera seguir interviniendo en la economía van a seguir pasando estas cosas. Y quedamos en el limbo de que pueda aparecer un cisne negro como paso el año pasado y ahora y esto deviene en aumentos masivos”, comentó.



Los aumentos previstos y los imprevistos

Para explicó que la carne tiene 3 aumentos estacionales al año, a principios, a mitad y a fines. “El aumento que hoy estamos teniendo podría decirse que es normal sino hubiera el gobierno dicho que iba a salir a intervenir las carnicerías que vendieran por arriba de un 7% o 10% de aumento. Los productores obviamente han dejado de vender, pero no es porque no quieran un productor no tiene ningún compromiso social, tiene un compromiso económico tengamos en cuenta que el que decide producir vacas lo hace para ganar dinero no por una cuestión de beneficencia social”, comentó.

“Como sigamos reduciendo la exportación, el precio de la carne va a seguir subiendo teniendo en cuenta de que mientras haya gente que quiera comprar y haya poca mercadería el precio va a aumentar”, añadió.

A su vez remarcó que “estamos circundando una época de un aumento estacional que se marca por inflación y es un reajuste de precios que esta sucediendo demasiado en relación a lo que normalmente esperamos que subiera”, concluyó.

PRECIOS CONGELADOS POR EL FINDE LARGO

El Gobierno nacional y la Asociación Supermercados Unidos (ASU) alcanzaron un acuerdo por el cual se congelará el precio de la carne vacuna durante el fin de semana largo, tras los aumentos en el precio de la hacienda de esta semana.

Las cadenas de supermercados que acompañarán la medida serán Coto, Changomás, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) Carrefour, La Anónima y Día%, firmas que también participan en la oferta de cortes populares a precios rebajados.

Asimismo, fuentes oficiales indicaron que “la próxima semana continuarán las conversaciones con el objetivo de arribar a una solución consensuada que garantice la estabilidad del precio de las carnes, evitando así sobresaltos que afecten a los consumidores en el último tramo del año”.