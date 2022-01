El argentino Lamela ganó el premio Puskas al mejor gol

El argentino Lamela ganó el premio Puskas. Fue en el marco de la entrega de los premios The Best, que tienen su sexta edición.

El gol premiado fue una genial rabona de Lamela con la camiseta del Tottenham frente al Arsenal.

“Estoy muy feliz, en el momento no lo pensé demasiado, me di cuenta de que era especial cuando vi a mis compañeros y al público”, dijo el ex River, de 29 años, que hoy milita en el Sevilla.