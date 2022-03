El acusado de violar a un nene de 3 años tiene 15 y es inimputable

La información surgió en la investigación por el caso que tiene en vilo a la provincia.

Hay un caso de violación que tiene en vilo a toda la provincia. Se trata del nene de 3 años que fue abusado en Chimbas. En la redes escracharon al presunto autor, un adolescente.

Se creía que el presunto abusador tiene 16 años, pero se descubrió que en realidad tiene 15. El caso se conoció en las redes, cuando lo escracharon por violar a un nene de 3 años en Chibas.

También trascendió una foto del acusado en las redes. Eso desató un violento episodio en Chimbas, donde los vecino enfurecidos apedrearon su casa y casi la incendia. Todavía hay policías protegiendo la casa y afirman que de vez en cuando, siguen cayendo piedras.

Ahora trascendió que quienes instruyen la causa descubrieron que el chico señalado como violador tiene 15 años, no 16 como se creía en un primer momento y como se difundió en lo escraches en Facebook.

Durante la investigación, la Justicia solicitó una partida actualizada de nacimiento. Es que la que tenían a disposición era prácticamente ilegible. Ahí fue cuando se llevaron la sorpresa y comprobaron que el chico tiene 15 años. Hay que destacar que, en Argentina, tener 15 años lo convierte en inimputable.

Lo que se puede esperar entonces, no hay nada asegurado, es que el proceso penal se caiga. Seguramente, habrán medidas para acompañar al adolescente, pero no serían penales.

¿Qué paso hast ahora?

El juez Jorge Toro, del Primer Juzgado de la Niñez y Adolescencia, tomó una medida de restricción para evitar el contacto del muchacho con la víctima y con su entorno.

Además, ordenó pruebas genéticas, para confirmar si es o no el abusador del pequeño de 3 años.

“Mi hijo me abraza y seguía llorando”: el degarrador relato de la mamá del nene de 3 años

“Mi hijo lloraba y me lo trajo este chico. En ese momento llegó la madre de él y se paró al lado mío. Ahí le pregunté al muchacho qué le había pasado a mi bebé y me respondió que se había caído en un pozo”, comenzó relatando la mujer.

Continuó contando que, “mi hijo me abraza y seguía llorando. Era un llanto muy doloroso. Yo le empecé a limpiar la tierra que tenía en la remera, el pantalón y me fui a mi casa. Ahí mi hijo empieza a decirme que tenía pupa. Yo lo miraba y le preguntaba ‘¿dónde?’, pero no me decía. Sólo se recostaba en mi hombro. Entonces, lo bajé para mirarlo y él se quedó paradito, quietito. Seguía diciéndome pupa y yo sentí algo raro. Le bajé el pantalón, lo miré y vi que estaba lastimado”.

En ese momento, preocupada por lo que sospechaba, la mujer se acercó a la casa del muchacho que le había llevado a su hijo, que como ella vive en el barrio Conjunto XIII. “Vi a los padres del chico y les mostré cómo estaba mi hijo. Ellos empezaron a discutir. Yo volví a mi casa y llevé a mi hijo a la salita, porque no entendía el golpe”, relató la madre del chico en diálogo con AM 1020.

Marcharon para pedir justicia

Los ataques

A través de las redes sociales, los allegados del nene de tres años se convocaron la semana pasada para destruir la casa del adolescente. “Hay que quemarle todo. Sacarle todo, mueble, ropero y ponerlo en el medio de la calle y quemarle todo. O prenderle fuego ahi en la casa”, “Aquí toda la cuadra nos vamos a unir. Y la que se quiera quedar con la casa porque le hace falta, que lo haga. Hay que quemarlo vivo a ese violín, rata, cochino”, son algunos de los mensajes que se difundieron por las redes sociales de los vecinos para atacar al presunto abusador.