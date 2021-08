El abogado de Macri negó que el ex presidente haya violado el aislamiento

Pablo Lanusse, abogado de Mauricio Macri, aseguró que el ex presidente informó su domicilio al llegar al país. “No todo es lo mismo”, expresó en Twitter.

Como ya se informara, el ex presidente Mauricio Macri no cumplió con el aislamiento obligatorio tras su viaje a Europa y le labraron un acta cuando inspectores del Ministerio de Salud fueron al domicilio declarado y no estaba.

“Se dejó constancia que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio encontrándose en infracción al artículo 1 de la Resolución 192/2021”, indica el acta que labraron los inspectores, quienes convocaron a dos testigos para que constataran la falta de respuesta en el domicilio y que firmaran el acta.

A través de las redes sociales, el abogado del ex mandatario, Pablo Lanusse, indicó que “Mauricio Macri al llegar al país informó su domicilio. Allí surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar aislamiento con su familia, previa consulta e informe a las autoridades correspondientes”.

Mostrando copia de un correo electrónico, el letrado indicó que “acá está una de las comunicaciones realizadas y el acuse correspondiente de recepción. Mauricio Macri cumplió completamente con las medidas sanitarias“, aseguró.