“El 98% de los perros que atacan en SJ son mestizos”

Emilia Merino cargó contra los dueños por los ataques. Además, aseguró que el chipeo de animales no sirve para prevenir ataques y cargó contra los jueces por no dictaminar en tiempo en las causas donde hay perros involucrados.

Por Lucas Laciar

Emilia Merino es una de las proteccionistas más conocidas de San Juan. En el refugio donde trabaja día a día por los perros, cuida, junto a los colabores de Sala de Emergencias SJ a 79 perros. Entre ellos, hay muchos animales judicializados. De ellos, la mayoría están ahí por haber atacado a personas. Hay varios perros que han matado a chicos entre ello Rocco, el perro mezcla con pitbull que atacó a la pequeña Lara Agüero, por quien se generó la ley Lara que regula la tenencia de Peros Potencialmente Peligrosos (PPP).

La semana pasada, el ataque de un pitbull a un nene de 3 años encendió la alarma nuevamente en la provincia. Ante esto, empezaron las críticas en las redes sociales y con ello, muchos usuarios comentaron las noticias pidiendo rifle sanitario para el pitbull.

En diálogo con Zonda Diario, Emilia afirma que “el 98% de los ataques que tenemos en SJ, son de perros mestizos no de raza”.



Además, explica que “tenemos una tasa muy alta abandono porque le gente no lleva a los perros a castrarlos. Les ponen quirófanos gratuitos y no van a castrar”. E indicó que “hay que tomar medidas básicas para evitar ataques. En el tema de la Ley Lara, hay tres partes: nosotros que tenemos a los perros, la Policía y Ambiente, que intervienen y el juzgado. El problema es que el juzgado no te dictamina nunca. Cuando ocurre un episodio, la ley dice que tenemos que tenerlos 10 días. Los dueños no se hacen cargo, la Justicia no dictamina, las causas caducan y nos hacemos cargo de los perros hasta el día de su muerte”.

Es que, para la proteccionista, los ataques se dan la mayoría de las veces a causa del abandono. Esto, “es un riesgo porque, estando con miedo, un perro puede atacar o producir un accidente, cualquier cosa “.

Polemizó con los “opinólogos”

“Abandonan a los perros en la calle, después, cuando sucede un ataque, todo el mundo empieza a decir en las redes que maten al perro. Que apliquen rifle sanitario. El perro no es el verdadero culpable el verdadero culpable es el dueño qué es una persona”. “Cuando se conoce de un violador o con un asesino, la sociedad no sale decir salgan a matar. Si un perro te muerde generalmente no te mata. Te dejará a lo sumo un trauma con los perros. Pero, si una persona te viola te arruina la vida y lo peor es que lo hace por decisión. Y si un perro mata, lo hace porque el dueño le enseñó atacar. Eso, la Justicia no lo ve”, dispara Merino.

Molesta con la propuesta del rifle sanitario y tras el asesinato de “La Chingo” Cabrera en Santa Lucía, Merino retruca en una publicación en las redes sociales: “¿por qué no piden sanitario para los asesinos?”.

El chipeo

Merino explica que “el chipeo no sirve para prevenir los ataque. Hay que tomar otras medidas”.

“El chip sirve para un perro de raza, que cuando es robado y recuperado, gracias a eso encuentran al dueño. Pero, el chip no tiene ninguna influencia en el comportamiento del animal. Tampoco sirve para localizarlo ya que los que traen ese sistema, tienen batería y esta produce cáncer. Ni siquiera en otros países se colocan”.

Mejoró el trabajo con Ambiente

Merino indica que desde que se cambiaron las autoridades en la Secretaría de Estado de Ambiente, la relación entre las proteccionistas y el Gobierno cambió. Afirma que ahora “nos envían un veterinario cuando tenemos perros para castrar. Nos ayudan con alimento y estamos programando fecha para el chipeo de esos animales”.

