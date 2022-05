El 80% de la producción local se destina al mercado externo

Nuestra provincia, es la principal elaboradora de aceite de oliva del país. Además, productos sanjuaninos acaban de lograr distinciones internacionales por su particulares atributos.

SJ no solo es el principal productor de aceite de oliva del país sino que la calidad de su producción es reconocida a nivel mundial

La olivicultura es la segunda actividad agrícola más importante de SJ, después de la vitivinicultura, con alrededor de 17 mil hectáreas implantadas, entre las cuales se encuentran mayormente olivos para producción de aceites y, en segundo lugar, plantas para aceitunas de mesa, siendo nuestra provincia el mayor productor de aceite de oliva de Argentina.

El mayor desarrollo durante los últimos años se dio en la producción de aceites, que requiere de una importante tecnificación a partir de cosechas mecánicas, mayor industrialización, explotaciones de mayor superficie y mayores inversiones, mientras que la aceituna de mesa mantiene la cosecha manual y un proceso industrial más artesanal.

Nuestra provincia está logrando aceites extra virgen de excelente calidad internacional, habiendo obtenido un par de premios a nivel mundial, que marcan el crecimiento en calidad de estos productos sanjuaninos.

La olivicultura es la segunda actividad agrícola de SJ, después de la vitivinicultura. Existen unas 17.000 hectáreas implantadas con olivos. La mayor parte de los cultivos son para elaboración de aceites.

Las características agroclimáticas de SJ ayudan para el desarrollo de estos cultivos. Argentina ese ha posicionado como el quinto productor y exportador mundial de aceitunas y ocupa el séptimo lugar en la producción de aceite de oliva.

La Rioja concentra el 33,4% de la superficie cultivada, seguida por Mendoza (20,5%), Catamarca (20,0%) y San Juan (17%). En conjunto, esas cuatro provincias representan el 91% de la superficie.

En nuestra provincia, se produjo un importante aumento de las superficies cultivadas, a partir de los diferimientos impositivos en el marco de la ley de promoción agrícola, aunque muchos emprendimientos se dieron en zonas bajas como 25 de Mayo, propensas al frío que dificultan el desarrollo de las plantas, mientras que en otros lugares como Cañada Honda, El Acequión o Pocito se obtienen muy buenos rendimientos y sobresaliente calidad de aceites.

En la actualidad, hay muy buena expectativa para el sector habiendo alcanzado una producción con rendimiento medio por las condiciones climáticas pero la calidad, a decir de ingenieros y técnicos que se desempeñan en las fábricas de aceites, es muy buena este año.

Esto genera una expectativa de “buenos precios” para colocar los productos sanjuaninos sobre todo en los mercados externos, ya que el 80% de la producción olivícola de SJ se exporta y el 20% restante se destina al consumo en el mercado interno.

Brasil, España y EEUU son los principales compradores de aceites de oliva mientras que en aceitunas, el comprador más fuerte de SJ es Brasil.

MÁS DEL 50% DE LOS OLIVOS DE SJ SE RIEGAN POR GOTEO

El secretario de Agricultura Martín Gómez Sabatie indicó que de las 17 mil hectáreas de olivos implantadas en SJ, alrededor de 10 mil cuentan con riego por goteo, destacando que “más del 50% de la olivicultura de la provincia cuenta con riego presurizado”.

“Nuestra provincia está obteniendo aceites extra virgen con calidad internacional. Hace poco a El Mistol lo premió el COI (Consejo Oleico Internacional), llegando a SJ su Director Ejecutivo con una comitiva, lo cual es muy importante para SJ ya que representa el trabajo y la calidad que tienen nuestros aceites”.

El funcionario agregó que “hace poco en un evento de Oleum se premió a emprendimientos de producción limitada. Trilogía un establecimiento que viene trabajando muy bien, obtuvieron el primer premio compartido con otros dos países en sus categorías”.

“Estamos obteniendo muy buenos resultados internacionalmente, siendo reconocidos en el mundo por la calidad de nuestros aceites”, al tiempo que señaló que “estamos tratando de reforzar más nuestra presencia en concursos internacionales”.

EMPRESARIOS ANTICIPAN UNA COSECHA SIMILAR A LA ANTERIOR

El presidente de la Cámara Olivícola de SJ Gonzalo Lenzano adelantó que “habrá algunas mermas pero será una cosecha similar a la del año pasado”.

Lenzano dijo que la olivicultura sanjuanina se caracteriza por establecimientos de mayor envergadura que se vuelcan al sector aceitero y la industria conservera “cada vez es menor por la mano de obra intensiva que demanda para cosecha y lo complejo del proceso”.

Asimismo, se refirió al crecimiento en calidad donde hubo “dos reconocimientos a dos empresas sanjuaninas de la industria de aceites de oliva”.

“Como sanjuaninos, nos tenemos que sentir orgullosos de ser el mayor productor de aceite de oliva del país ya que no solo tenemos volumen, sino que tenemos una calidad del producto que no tiene nada que envidiarles a los países referentes a nivel mundial”, subrayó el dirigente.

No obstante, calificó el momento actual del sector como “complejo” ante la falta de “disponibilidad de insumos, de repuestos y dificultades cambiarias”, sintetizó.

“Uno recibe dólar oficial menos todos los detrimentos del momento, pero los insumos uno no los compra al dólar divisa, y en nuestra estructura de costos, la mayoría está en dólares, afectando el margen de contribución del negocio y la posibilidad de reinversión ya que también tenemos una inflación en dólares, bastante significativa”.