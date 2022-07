Estas cifras son de una encuesta de Bumeran y para Carolina Molinaro, Head of Marketing de la consultora, el resultado “es desalentador” y aportó un análisis de este estudio: “las secciones de RRHH tienen un gran desafío” dijo.

El portal de empleos Bumeran realizó una encuesta sobre sus usuarios y demostró que el 71% de los trabajadores de Argentina quiere renunciar a su empleo y solamente un 29% no quiere cambiar de trabajo.

Para Carolina Molinaro, la Head of Marketing de la consultora “la buena noticia es que quienes quieren dejar de trabajar no lo hacen porque no tienen la cultura del trabajo sino porque buscan crecimientos profesionales y personales”.

“El principal motivo de que la gente desea renunciar en Argentina es por no tener posibilidades de crecimiento que es un indicador positivo porque es gente que quiere desarrollarse y progresar” sostiene.

“En Argentina hay mucha gente disconforme con su sueldo y entonces va en búsqueda de otro trabajo ya sea acá o en exterior con mayores compensaciones económicas” expresó Carolina Molinaro.

Según el estudio “otro punto es el mal ambiente laboral que habla de un cambio de pensamientos en estas generaciones que sí se cuestiona estas situaciones por un bienestar personal”.

También cuestionan “tener jefes que no saben liderar”.

“Es una tendencia global” sostiene. “En la pandemia en EEUU se llevó a cabo el gran renuncio con personas que decidieron replantearse su vida ya sea con trabajos freelance o reinventándose y planteándose cómo querer vivir” dijo Molinari.

En Argentina la gente dura cada vez menos en un trabajo “con un promedio de menos de 5 años”.

“Las secciones de RRHH tienen un gran desafío de sumar cuestiones adicionales al salario que les permitan retener a los talentos” aconsejaron desde Bumeran.

En otro de los análisis Molinari sostiene que “los Centenialls quieren trabajar de lo que les gusta, en lugares en donde se sientan cómodos y hasta hacerse amigos”.

“Hoy lo que abunda es una modalidad híbrida de trabajo” que en situaciones hace “difícil generar el sentimiento de pertenencia con la empresa”.

