El 25% de los taxistas sanjuaninos tiene Covid. Además, cerca del 10% de los choferes de colectivos también están aislados y hay un 20% de ausentismo en la industria local. Aseguran que el 95% de los trabajadores del rubro están vacunados, pero hay otros antivacunas.

Escribe: Lucas Laciar

La tercera ola de coronavirus sigue atacando muy fuerte en la provincia y los casos ya se cuentan por miles todos los días.

Este fenómeno ha golpeado directamente a la actividad económica ya que hay muchos trabajadores aislados por estar contagiados. Tal es el caso de los taxis, donde una cuarta parte de los trabajadores están contagiados.

“Hace más o menos 3 o 4 días, estamos sobre un 25% de ausentismo. Todos porque son contagiados de coronavirus”, señala a Zonda Diario el titular del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, Walter Ferreri.

El ese sentido, el sindicalista destaca qué los contagios entre los taxistas “estallaron esta semana pasada”. Cabe remarcar que hay 1.800 vehículos, según indica Ferreri y por lo tanto 450 serían los taxistas que están, en estos momentos, aislados por el coronavirus.

“Esto está afectando un montón el servicio, pero bueno será hasta que pasen los 15 días y es duro decirlo de esta forma, pero sabemos que el 98% sobrevive y hay un 2% que puede llegar a fallecer”, lamenta atemorizado por la situación el líder sindical.

En este contexto, explica que, “por el momento, la sintomatología leve. Pero por la cantidad de contagios hay mucho temor”.

Además, Ferreri destaca que los taxistas son muy responsables vacunándose “hay un 95% vacunados con los otros ya no hay remedio, son antivacunas”.

También durante esta semana que pasó, el presidente de ATAP, Ricardo Salvá, señaló que más del 10% de los choferes de colectivos están contagiados. Incluso remarcó que en algunas empresas hay un 15% de ausentismo. No solo en choferes sino en el personal administrativo y el taller.

Al respecto, Ferreri remarca qué es más peligroso para el taxista ya que “el qué lleva la bomba va a correr más peligro que el que la lleva lejos atrás en el colectivo. Si hay que llevar gente contagiada, no queda otra. Por eso es un trabajo esencial”.

El impacto en la industria

Por su parte el vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, destacó esta semana qué, el ausentismo en las industrias sanjuaninas, está igual que a nivel nacional: en un 20%.

Analizó que, por suerte, no hay graves afectados ya que el índice de vacunación entre los trabajadores de las industrias es alto y aseguró que siempre se han respetado lor protocolos.

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!