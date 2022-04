El 1º de mayo bajo la mirada de los sanjuaninos

ORIBE: “LA TASA DE OCUPACIÓN VA AUMENTANDO”

El subsecretario de Trabajo Jorge Oribe, al analizar la situación laboral señaló que “en la provincia la desocupación en el último trimestre aumentó un poco, quedando en un 5,2% pero estamos casi un 3 y pico por ciento por debajo de la media nacional, lo cual refleja que la toma de mano de obra se reactivado en los últimos tiempos”.

Agregó que después de los efectos de la pandemia, “ de a poco se han ido reintegrando los trabajadores y se han ido reactivando todas las actividades que se habían suspendido durante ese año.

Al respecto, aseguró que “la tasa de ocupación, va aumentando paulatinamente en SJ, desde el 2021 a la fecha”y recordó que dentro de los programas provinciales, “como SJ Trabaja han ayudado a las empresas a recuperar su actividad, apuntando fundamentalmente a que tengamos los índices anteriores de empleo formal para que los trabajadores puedan gozar de todos los beneficios del trabajo registrado”.

En la misma línea, apuntó una disminución de las presentaciones de procedimiento de crisis por parte de las empresas locales, que se tramitan actualmente ante el ministerio de Trabajo de la Nación pero que consultan en la repartición provincial. “Este año ha sido una sola empresa la que vino a consultar”, puntualizó.

Oribe, sostuvo que actualmente solo existen “reclamos ordinarios por parte de trabajadores pero no hay ninguna presentación sobre algún cierre o empresa que merezca trato en especial”.

CABELLO: “LA MINERÍA VA A GENERAR MUCHA MANO DE OBRA”

El secretario general de la CGT manifestó que “estamos muy contentos porque el trabajo formal ha ido creciendo después de casi dos años de Pandemia y que se complicó mucho más en el último año. Mucha de esta buena noticia, tiene que ver porque SJ está ordenada. Es más, SJ es una de las provincias con menor índice de desocupación, si tenemos en cuenta los índices que se muestran a nivel nacional”.

Respecto a la inflación que causa la pérdida de poder adquisitivo a los salarios que “esto opaca fuertemente este día como Día del Trabajador. De todas maneras, se viene realizando un gran esfuerzo. Todo lo que el gobierno hace para llevar a la provincia a otros planos como es el trabajo formal, pero lo importante es que se va creciendo a pesar de las tantas dificultades, y que tiene que ver con el ordenamiento económico”, señaló Eduardo Cabello.

El dirigente sindical, también consideró que a pesar de las paritarias, los salarios han quedado bajo. Hacia mucho que eso en la Argentina no pasaba. Sin dudas que llamar nuevamente a las paritarias para ver si podemos llegar a cubrir las necesidades de todos los trabajadores”.

Cabello, quien es vicepresidente primero de la Cámara de Diputados indicó que “SJ, va mejorando día a día. Y la Minería va a generar mucha mano de obra. Y eso lo que va terminar repercutiendo de alguna manera los en las condiciones económicos de la provincia”.

LA PREOCUPACIÓN DEL PTP POR LOS BAJOS SALARIOS

Representantes del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) analizaron la realidad de los trabajadores. Alberto Agüero, secretario del espacio analiza que “los trabajadores argentinos estamos soportando dos flagelos: la inflación que tiene un componente nacional cercana al 50% y otra internacional del 10%. Esto perjudica a los sectores asalariados y trabajadores y peor a los que no tienen trabajo y beneficia a sectores que se resisten a pagar impuestos”.

Jaime Barcelona, secretario General de Adicus, evalúa que “la problemática de la educación pasa por los problemas sociales que se expresan en los distintos niveles producto de la mala situación salarial que tienen los trabajadores que no les alcanza para llegar a fin de mes y todo eso después es trasladado a la educación”.

Por su parte, Federico Suero de la Corriente Clasista Combativa expresa que “casi el 60% de la mano de obra de la población se encuentra precarizada, Incluso los que están en blanco tienen una media de 50 mil pesos y no cubren sus necesidades básicas”.

EN BARRIOS DE PIE QUIEREN EL TRABAJO FORMAL

Mauro Godoy de Somos Barrios de Pie indicó: “Lamentablemente representamos a uno de los sectores más castigados de la Argentina porque en la época neoliberal muchos quedaron sin trabajo y se vieron obligados a participar de los programas de gobierno como el Potenciar Trabajo, que creció enormenmente y hoy la idea es virar hacia el trabajo”. Asegura que como “organización queremos que los trabajadores (que hoy disponen de planes sociales) recuperen el status que tuvieron con un trabajo formal. Para eso se están formando, capacitando y educando y trabajando en las unidades productivas generando su propio trabajo”.